Syberia : The World Before, Kate Walker repart déjà à l'aventure avec la bande-annonce de lancement

Quatrième volet de la franchise conçue par Microids et Benoit Sokal, Syberia: The World Before n'arrivera pas avant la semaine prochaine sur ordinateurs, mais les développeurs partagent dès maintenant la bande-annonce de lancement. Il faut dire que tout le monde est impatient, le titre devait pour rappel sortir en décembre dernier.

Syberia: The World Before permet évidemment d'incarner Kate Walker, avocate devenue aventurière désormais emprisonnée dans une mine de sel. Ce nouveau volet introduit également Dana Roze, une jeune femme de 17 ans voulant devenir pianiste, mais dont l'avenir semble bien sombre à cause de l'Ombre Brune qui s'installe en Europe, car oui, Dana vit en 1937, tandis que Kate est bien en 2004.

Syberia: The World Before promet donc des ambiances variées, le tout accompagné par une bande originale composée par Inon Zur. La date de sortie du jeu est fixée au 18 mars 2022, vous pouvez le précommander contre 39,99 € sur GOG.com.