Syberia: The World Before, les versions PS5 et Xbox Series X et S sont gold, la date de sortie dévoilée

Déjà disponible sur PC depuis le début de l'année, Syberia: The World Before se fait toujours attendre sur consoles. Les versions PS4, Xbox One et Nintendo Switch n'arriveront pas avant l'année prochaine, mais le titre débarquera tout de même dans quelques semaines sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Microids annonce aujourd'hui que la date de sortie de Syberia: The World Before est fixée au 15 novembre 2022 sur PS5 et Xbox Series X|S. Pas de report possible, le jeu est déjà gold. Les fans pourront craquer pour une édition collector, mais aussi pour une édition limitée « 20e anniversaire » regroupant le jeu en version physique et un media book célébrant les 20 ans de la franchise. Cette édition limitée est à découvrir en image ci-dessus, tandis que des captures issues de la version PlayStation 5 sont sur la seconde page.

Vous pouvez déjà précommander Syberia: The World Before sur Amazon, le collector étant affiché à 199,99 € tandis que la 20 Years Edition coûte 48,36 €.