Syberia: The World Before, date de sortie, édition Deluxe et bande-annonce pour le jeu d'aventure

Saga culte de jeux d'aventure, Syberia va avoir droit à un nouvel opus cette année. Le concepteur belge Benoît Sokal a travaillé sur ce jeu avant son décès, et nous retrouverons également Inon Zur à la bande originale de ce Syberia: The World Before, qui a droit cette semaine à une nouvelle bande-annonce :

Syberia: The World Before se déroulera à deux époques bien différentes, avec une nouvelle héroïne. Dana Roze, jeune femme vivant à Vaghen en 1937, voit le fascisme monter en Europe, tandis que Kate Walker, déjà connue des fans, vit dans la Taïga, dans une mine de sel, avant de partir pour une nouvelle aventure. Le titre proposera donc deux ambiances et les joueurs devront résoudre d'anciens mystères au travers d'énigmes et de récits.

La date de sortie de Syberia: The World Before est fixée au 10 décembre 2021 sur PC via Steam, GOG.com et l'Epic Games Store. Les joueurs précommandant le titre auront droit à un artbook numérique, tandis que les fans pourront opté pour une Digital Deluxe Edition avec le jeu, la bande originale, un extrait du scénario, l'artbook et un fan kit avec des fonds d'écran, des avatars et des story-boards dessinés par Benoît Sokal. Syberia: The World Before est également attendu sur consoles, mais pas avant 2022 et sur des plateformes encore inconnues. Vous pouvez retrouver Tout l'art de Syberia à 29,95 € sur Amazon.