Microids Records : Syberia, Flashback, Arkanoid, le label musical dévoile ses premiers titres

Cet été, l'éditeur français Microids dévoilait son label musical, Microids Records. Les fans vont ainsi pouvoir retrouver les bandes originales de leurs jeux préférés sur les plateformes de streaming et en éditions physiques. Aujourd'hui, le studio lève le voile sur le premier « drop », avec évidemment des noms connus.

Syberia, Flashback, Arkanoid, Joe & Mac ou encore Horse Tales, voici les franchises qui verront leurs bandes originales débarquer en format numérique et physique, à savoir des vinyles. Microids Records explique vouloir proposer des éditions de qualité, « chaque bande originale ou album sera traité comme une œuvre d'art à part entière », de quoi ravir les fans et collectionneurs. Voici en détail le premier arrivage de Microids Records :

À l'occasion des 20 ans de la saga Syberia, Microids Records vous invite à (re)découvrir deux bandes originales classiques du catalogue Microids, composées en 2004 et 2017 par Inon Zur, compositeur reconnu et récompensé dont la notoriété dépasse le milieu du jeu vidéo. Inon Zur est notamment le créateur des bandes originales de Crysis, Prince Of Persia, Soulcalibur, Starfield, la série des Fallout ou encore Dragon Age.

« Je suis ravi de la sortie des bandes originales de Syberia 2 et 3 par Microids Records », déclare Inon Zur. « La saga Syberia a toujours été chère à mon cœur, et le fait d'y avoir contribué représente pour moi une source de grande fierté. L'univers musical de Syberia est et a toujours été l'un de mes préférés parmi mon répertoire. Le fait qu'il revienne sur le devant de la scène grâce à Microids Records me comble de joie et de gratitude ! J'espère sincèrement que les joueurs chériront et profiteront de la musique et des émotions qui émanent de ces jeux, de la même manière que je les ai ressenties, et qui participeront à rendre hommage à l'héritage de Benoît Sokal et de l'univers de Syberia pour les années à venir ! »

À l'occasion des 30 ans de Flashback, ARTtitude a produit un album hommage afin de célébrer les morceaux originaux créés par Jean Baudlot et arrangés par Raphaël Gesqua. Cet album est composé de morceaux revisités et des titres originaux, totalement exclusifs et jamais diffusés à ce jour. Réalisée par l'énigmatique Kurt Cobra, accompagné sur deux titres par le phénomène heavy métal sur Youtube Charlie Parra Del Riego, cette bande originale, à mi-chemin entre science-fiction, synthwave et musique électronique, apporte une touche cinématographique inédite à l'univers de Flashback.

« Fraîchement débarqué d'un multivers voisin, j'arrive pour rétablir l'ordre et la symphonie ! » plaisante Kurt Cobra. « Blague à part, je tiens à remercier Microids Records et ARTtitude de m'avoir donné l'opportunité de travailler sur ce sur ce projet. La nostalgie est revenue dès la première note posée ».

L'intemporel casse-brique est de retour dans une version complètement modernisée ! Composée par Xavier Thiry, la bande originale du jeu se veut adaptative et progressive, et s'intègre parfaitement à l'expérience de jeu proposée. Xavier Thiry est un compositeur, réalisateur et producteur œuvrant dans les univers de la musique, TV, publicité et du cinéma. Il a travaillé sur de nombreuses bandes originales pour Pastagames, mais aussi Arte, Darjeeling, DotEmu, Arkedo, et bien d'autres. La bande-son d'Arkanoid Eternal Battle constitue sa première création originale pour Microids.

« C'était incroyable de se replonger dans ce jeu iconique, et de passer sa mélodie originelle à la moulinette synthwave » déclare Xavier Thiry. « J'espère que cette BO donnera autant de plaisir à ses auditeurs que j'ai eu à la concevoir ! »

Attendu dès le 24 novembre prochain, le célèbre duo pré-hystérique est de retour pour affronter des dinosaures carnassiers et autres plantes carnivores dans un jeu d'action-plateformes tout droit venu du Jurassique ! Microids Records vous propose de découvrir, en avant-première, la bande originale réalisée par Raphaël Guesqua pour Mr. Nutz Studio. Précurseur dès 1989, dans le milieu de la 'Demoscene', Raphaël Guesqua s'est imposé comme un compositeur français de référence avec plus de 100 bandes originales créées pour le jeu vidéo ou le cinéma depuis 1991.

« Je suis très honoré de contribuer en 2022 à la licence Joe & Mac, à laquelle j'ai joué sur de multiples supports dans ma jeunesse » indique Raphaël Guesqua. « C'est également une nouvelle occasion, et surtout un grand plaisir, que de travailler à nouveau avec Pierre Adane et Philippe Dessoly, mes vieux complices de plus de 30 ans. Merci donc à Microids Records de permettre à ce passionnant projet d'exister tant musicalement que dans tout autre domaine. »

Avec son large monde ouvert à explorer, des dizaines de ressources à collecter et à utiliser, et les courses palpitantes qu'il propose, le jeu Horse Tales – La Vallée d'Émeraude constitue une aventure conçue pour de nombreux profils différents, notamment les amoureux de chevaux. Microids Records vous propose de découvrir cette bande originale onirique réalisée par Stefan Gonglach, Sound Designer et musicien chez Aesir Interactive.

« La bande originale constitue un élément majeur de l'atmosphère riche et reposante d'Horse Tales » ajoute Andreas Sirch, CEO d'Aesir Interactive. « Toutes les pistes ont été réalisées au sein du studio d'enregistrement maison d'Aesir Interactive, pour faire de la Vallée d'Émeraude un environnement plein de vie. Nous sommes ravis de donner aux joueurs la possibilité d'écouter la bande originale en dehors du jeu, grâce à notre partenariat avec Microids Records ».