Microids Records : le studio français lance son label de musique

Microids édite de nombreux jeux vidéo, il en développe certains avec des équipes internes, mais le studio français a décidé de se lancer également dans l'industrie musicale. Il vient de créer Microids Records, un label de musique qui va éditer les bandes originales de ses jeux mais ausis collaborer avec d'autres artistes et compositeurs.

Microids Records s'inscrit dans le lancement du pôle Entertainment, qui va mettre en avant la musique, l'audiovisuel et le merchandising. Un pôle dirigé par Frédéric Claquin, ancien de TF1 et créateur d'ARTitude. Le studio annonce que les bandes originales de Syberia 2 et Syberia 3 seront les premiers albums édités par Microids Records. Des musiques pour rappel composées par Inon Zur, aussi connu pour son travail sur les licences Fallout, Dragon Age ou encore Prince of Persia, ce qui devrait ravir les amateurs de sons dépaysants. Le compositeur déclare d'ailleurs :

La création de ce label par Microids, partenaire de longue date, illustre à merveille le fait que la musique est un élément crucial du processus de développement de leurs jeux vidéo. En tant qu'artiste et compositeur, je ne peux que me réjouir de cette belle initiative.

Frédéric Claquin, VP Entertainment au sein de Microids, rajoute :

Microids Records et ce nouveau pôle Entertainment montrent notre volonté de développer les marques et contenus du groupe Microids, au-delà du monde du jeu vidéo. Pouvoir lancer ce label avec deux bandes originales d'Inon Zur est un plaisir et un honneur non dissimulé, particulièrement à l'occasion des 20 ans de la saga Syberia !

Stéphane Longeard, CEO de Microids, conclut :

Ce lancement constitue une étape majeure dans l'histoire de Microids. Nous avons toujours eu à cœur de proposer des bandes originales qui rendent hommage aux licences des jeux que nous créons, en collaborant notamment avec des artistes reconnus comme Inon Zur, et nous sommes conscients de l'importance que revêt l'atmosphère musicale auprès des joueurs. Il nous tarde de dévoiler les prochaines bandes originales que nous proposerons aux fans !

Côté jeux vidéo, Microids a pour rappel annoncé tout récemment Tintin Reporter - Les Cigares du Pharaon, et vous pouvez retrouver Astérix et Obélix : Baffez-les tous ! à 26,99 € sur Gamesplanet.