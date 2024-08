Le studio derrière les Pathfinder se lance dans l'édition, deux jeux déjà annoncés

Dans le milieu des jeux de rôle sur table, Pathfinder a une belle réputation et Owlcat Games a réussi avec brio à l'adapter en jeu vidéo avec d'abord Pathfinder: Kingmaker, puis Pathfinder: Wrath of the Righteous. Le développeur s'est depuis attaqué à une autre franchise culte avec Warhammer 40,000: Rogue Trader, lui aussi très bien reçu par les joueurs. Mais Owlcat Games veut se diversifier.

Owlcat Games annonce aujourd'hui qu'il se lance dans l'édition de jeux vidéo, avec l'accent mis sur les jeux de rôle et les jeux narratifs. L'objectif du studio est d'aider des développeurs indépendants, que ce soit financièrement ou avec des conseils pour « créer de nouvelles expériences mémorables ». Owlcat Games s'est déjà penché sur plus de 50 projets et il en a sélectionné deux pour son catalogue d'édition, que voici :

Emotion Spark Studio travaille sur un jeu de rôle narratif appelé Rue Valley. L'histoire est celle d'un homme qui se retrouve piégé dans une mystérieuse boucle temporelle au cours d'une séance de psychothérapie. Confronté à des problèmes mentaux, le personnage principal doit s'extirper des profondeurs et plonger dans l'anomalie pour en découvrir ses origines. Another Angle Games crée un jeu de rôle isométrique dans le cadre d'une histoire alternative du Japon féodal, intitulé Shadow of the Road. Il s'agit d'une histoire qui parle de samouraïs, d'honneur et d'allégeance, le tout combiné à un système de combat tactique au tour par tour dans un monde rempli de yokai magiques et de technologie steampunk.

Owlcat Games précise que ces deux projets n'en sont qu'au début de leur développement, mais il compte bien les mettre en avant dès la gamescom 2024 la semaine prochain. Par ailleurs, le studio a « pris le contrôle total » de META Publishing, qui a participé à l'édition de Pathfinder: Wrath of the Righteous. Le label va quand même continuer à faire ses affaires dans son coin en éditant des titres davantage axés sur le multijoueur et la coopération.

En attendant de découvrir Rue Valley et Shadow of the Road, vous pouvez retrouver Pathfinder: Wrath of the Righteous à partir de 11,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, GOG.com et Gamesplanet.