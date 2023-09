Warhammer 40,000: Rogue Trader, date de sortie, grosse collector et fonctionnalité manquante sur consoles

Il y a plus d'un an, Owlcat Games (Pathfinder) dévoilait Warhammer 40,000 : Rogue Trader. Oui, encore un jeu vidéo dans l'univers futuriste de Games Workshop, mais il s'agira ici d'un cRPG au tour par tour, un genre pas forcément souvent représenté avec la franchise Warhammer 40K.

Pour bien finir la semaine, Owlcat Games dévoile une nouvelle bande-annonce de Warhammer 40,000 : Rogue Trader, qui se concentre sur le scénario et les choix qui se proposeront aux joueurs pendant l'aventure. La vidéo présente également Marazhai, un Drukhari de l'armée Xenos qui sera l'un des 10 compagnons du joueur. Voici une petite présentation du jeu :

Warhammer 40,000 : Rogue Trader est un jeu de rôle isométrique au tour par tour dans lequel les joueurs deviennent l'un des capitaines de vaisseaux corsaires les plus vénérés de la galaxie. Tandis que vous partez en croisade au service de l'Empereur-Dieu et de son Imperium, votre équipage loyal et varié part en croisade pour vous. Partez à l'assaut de l'étendue de Koronus, où richesses et dangers vous attendent...

En tant que détenteur d'une lettre de marque, le libre-marchand est le capitaine de son propre navire, et sa parole fait loi. C'est à vous de décider où va votre vaisseau, qui parmi vos compagnons potentiels est autorisé à monter à bord, et comment vous interagissez avec votre équipage. Peut-être dirigerez-vous en charmeur, laissant vos mots doux faire le travail à votre place. Ou bien, dirigerez-vous d'une poigne de fer, écrasant tout sur votre passage. Ou peut-être trouverez-vous une nouvelle vocation. Un chemin plein de promesses, d'obscurité et dévouement envers un nouveau seigneur...