Warhammer 40,000: Rogue Trader, un cRPG par les développeurs de Pathfinder dévoilé en vidéo

Owlcat Games s'est déjà fait une belle réputation auprès des amateurs de jeux de rôle classiques avec Pathfinder: Kingmaker et sa suite Pathfinder: Wrath of the Righteous. Et il va continuer sur cette lancée avec Warhammer 40,000: Rogue Trader, le premier cRPG basé sur la franchise de Games Workshop.

Warhammer 40,000: Rogue Trader nous emmènera à Koronus, une région dangereuse aux confins de l'Imperium de l'Homme où disparaissent de nombreux explorateurs. Le joueur incarnera un libre-marchand, descendant d'une dynastie de corsaires disposant de privilèges et pouvoirs pour partir explorer l'espace. Il sera évidemment rejoint par des compagnons de voyage comme un Space Marine, un Ranger d'Aeldari et une Sœur de Bataille pour partir à l'aventure. Il faudra choisir sa manière de faire, en montrant de la pitié ou du dédain et en restant fidèle à l'Empereur ou en fricotant avec les ennemis de l'Humanité. Oleg Shpilchevsky, directeur d'Owlcat Games, commente :

Nous sommes vraiment ravis d'ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire d'Owlcat Games. Travailler sur un univers aussi remarquable que celui de Warhammer 40,000 est un grand honneur, mais aussi une responsabilité et un défi pour notre équipe. L'obscurité sinistre du 41e millénaire est un lieu rude où règne le mal, les sacrifices, les menaces et d'innombrables défis. Cet univers s'intègre parfaitement dans un jeu de rôle qui offre au joueur une grande liberté de choix. Nous nous efforçons d'apporter au jeu tout ce que les fans du genre cRPG aiment et attendent : des décisions cruciales, des histoires non linéaires, un casting de compagnons fort et diversifié ainsi que des systèmes de jeu addictifs et complexes à maîtriser.

Warhammer 40,000: Rogue Trader arrivera sur PC, mais aussi sur des consoles indéterminées, à une date encore inconnue, mais les joueurs peuvent déjà retrouver des Packs Fondateurs pour soutenir les développeurs et participer aux phases d'alpha et bêta du jeu. Ces packs débloqueront également des récompenses et des objets uniques. Vous pouvez retrouver Pathfinder: Wrath of the Righteous à 49,99 € sur GOG.com.