Pathfinder: Wrath of the Righteous, déjà 250 000 copies vendues pour le RPG

En 2019, Owlcat Games annonçait Pathfinder: Wrath of the Righteous, un jeu de rôle basé sur le jeu de plateau du même nom et qui a fait saliver les amateurs de RPG. Le titre a été financé via Kickstarter et a surtout été lancé au début du moins, pour l'instant uniquement sur PC via Steam.

Ce week-end, les développeurs font le point et se félicitent déjà des ventes de Pathfinder: Wrath of the Righteous. Le jeu de rôle s'est déjà écoulé à plus de 250 000 exemplaires en une semaine. Un lancement deux fois plus important que Pathfinder: Kingmaker, également développé par Owlcat Games. De quoi ravir Alexander Mishulin, directeur créatif du RPG :

Depuis longtemps nous travaillons très dur pour faire de Wrath of the Righteous un jeu à la hauteur de nos ambitions et grâce au soutien phénoménal obtenu lors de la campagne Kickstarter nous avons pu aller encore plus loin. Nous voulions que ce soit un moment marquant pour les fans de CRPG, en poussant le genre dans de nouveaux horizons, avec des mécaniques qui apportent la flexibilité et la liberté que l'on trouve dans les aventures sur table. Nous sommes heureux que les joueurs et les critiques aient ressenti cette volonté et même plus encore. Cette réception nous rend vraiment heureux.

Owlcat Games est évidemment conscient que le lancement n'a pas été totalement parfait, trois patchs ont déjà été publiés pour corriger des bugs et d'autres mises à jour vont voir le jour à l'avenir, comme le précise Ilya Salamatov, directeur général de META Publishing.

C'est vraiment un grand moment, aucun doute là-dessus. Et ce n'est que le début ! Nous sommes déterminés à donner aux joueurs ce qu'ils attendent, et je suis vraiment époustouflé par l'énergie que l'équipe Owlcat met à résoudre les problèmes que les joueurs signalent. C'est vraiment impressionnant à voir ! Il va sans dire que nous sommes à l'écoute de la communauté, alors continuez à nous faire part de vos commentaires, car ils sont inestimables pour nous.

Si vous ne connaissez pas du tout la licence, les développeurs ont réalisé une vidéo avec James Jacobs, directeur créatif de Paizo, éditeur du jeu de rôle plateau, introduisant l'histoire du jeu et le contexte de la Plaie du Monde, elle est à admirer ci-dessus. Vous pouvez retrouver le jeu à en promotion avec un code de réduction chez Gamesplanet. Si vous n'avez pas d'ordinateurs, pas de panique, Pathfinder: Wrath of the Righteous sortira également le 1er mars 2022 sur PlayStation 4 et Xbox One grâce à Prime Matter.