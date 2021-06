Pathfinder: Wrath of the Righteous, le jeu de rôle sortira aussi sur PS4 et Xbox One

Owlcat Games dévoilait en décembre 2019 Pathfinder: Wrath of the Righteous, un jeu de rôle inspiré du jeu de plateau de la même franchise. Le titre doit arriver en septembre prochain sur ordinateurs, mais les développeurs annoncent déjà qu'une version pour consoles de salon verra également le jour.

Pathfinder: Wrath of the Righteous est donc désormais aussi attendu sur PlayStation 4 et Xbox One, vers la fin de l'année 2021. Le titre sera évidemment jouable sur PS5 et Xbox Series X|S avec la rétrocompatibilité, mais aucune véritable amélioration n'est visiblement à prévoir pour les machines de nouvelle génération. Il faudra donc patienter un peu plus longtemps pour découvrir le RPG sur les consoles de Sony et Microsoft, mais le studio fait patienter tout le monde en partageant un nouveau carnet des développeurs, à regarder ci-dessus.

Owlcat Games a pour rappel déjà développé Pathfinder: Kingmaker, que vous pouvez retrouver à 22,60 € sur Amazon dans sa Definitive Edition.