Microids : « tout le monde est épuisé », les conditions de travail de l'éditeur français pointées du doigt

Microids est un grand nom du jeu vidéo français, fondé en 1984 et connu pour des jeux cultes comme Syberia, Les Fourmis, Still Life et de multiples adaptations de bandes dessinées (Astérix & Obélix, Les Tuniques Bleues, Les Schtroumpfs). Cependant, depuis quelques années, la qualité des jeux lancés est loin d'être optimale, les joueurs ont encore en travers de la gorge l'état catastrophique de XIII à sa sortie ou encore le lancement raté de Tintin Reporter : Les Cigares du Pharaon. Le développeur Pendulo Studios critiquait alors la pression mise par Microids sur l'équipe.

BFM Tech&Co a enquêté sur l'éditeur français et il en ressort que les conditions de travail sont de pire en pire chez Microids. Plusieurs employés, sous couvert d'anonymat, dénonce des budgets toujours plus serrés et « très souvent fixés très à l'avance », une pression permanente et une fatigue mentale et physique. Pour Microids, l'heure, c'est l'heure, pas question de retarder la sortie d'un jeu vidéo et d'augmenter le budget :

Qu'importe si un jeu n'est pas terminé, il faut parfois le sortir, car nous sommes beaucoup plus tributaires des fêtes de fin d'année par exemple, qu'un éditeur de jeux à gros budget.

Dans les cas de Tintin Reporter : Les Cigares du Pharaon et XIII, des mises à jour post-lancement font que ces titres sont désormais jouables dans des conditions correctes, mais dans le cas de Flashback 2, la sortie a été jugée « cataclysmique ». Un développeur de Microids Lyon déclare ainsi :

On a sorti sous la contrainte, après plusieurs reports internes, une version qui était insortable. On savait qu'on allait se faire allumer. Lorsque le jeu est arrivé, on s'est fait incendier, personne n'a vraiment bougé le petit doigt. Pas même Paul Cuisset.

Selon Metacritic, Flashback 2 était le deuxième pire jeu de l'année 2023 avec une moyenne de 35/100, pas loin derrière Le Seigneur des Anneaux : Gollum. Coup dur pour la suite d'un titre de plateforme culte qui a fait briller le jeu vidéo français au début des années 90... D'autres employés de Microids dénoncent le rythme de travail acharné, un crunch régulier et une fatigue constante. Il faut dire que l'éditeur licencie du personnel et demande aux employés restant de faire « le travail de trois personnes ».

BFM Tech&Co dévoile qu'un nouveau directeur général devrait être nommé dans les prochains jours. Malheureusement, les employés ne croient pas à un changement salvateur : « c'est toujours compliqué d'avoir un nouveau patron, et on a surtout peur qu'il change l'ambiance à Microids ». Car oui, même si les conditions sont difficiles, les salariés aiment travailler chez Microids, « les talents sont là, la passion aussi », il manque juste un peu de considération de la part de la direction. Surtout, les employés craignent que si rien ne change, l'ambiance devienne toxique au sein du studio.

Microids lancera le mois prochain L'Amerzone : Le Testament de l'Explorateur, remake du premier jeu de Benoît Sokal, un titre qui a eu la chance d'avoir été repoussé (plusieurs mois même), le studio français ne veut visiblement pas se rater avec ce jeu d'aventure. Space Adventure Cobra – The Awakening est lui aussi très attendu et BFM Tech&Co dévoile même que « Microids s'apprête également à mettre en production très active un cinquième épisode de Syberia ». L'intégralité de l'enquête est à lire ici.

Vous pouvez précommander L'Amerzone : Le Testament de l'Explorateur à partir de 34,99 € sur Amazon et Fnac en Édition 25ème Anniversaire.