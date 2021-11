Dying Light 2 Stay Human : la bande originale d'Olivier Derivière sortira en vinyles

Très apprécié des amateurs de jeux d'action et de zombies, Dying Light va enfin avoir droit à une suite, attendue en février prochain. Le titre suivra Aiden Caldwell qui croisera de nombreux personnages dans The City, une ville qui évoluera en fonction des actions des joueurs. Et le tout sera porté par une bande originale signée Olivier Derivière (Obscure, Remember Me, A Plague Tale: Innocence, Streets of Rage 4).

Bonne nouvelle pour les mélomanes, la bande originale de Dying Light 2 Stay Human va être déclinée en vinyles, grâce à Black Screen Records. La firme basée en Allemagne lance en effet en précommande trois éditions en double vinyle avec 31 pistes. Trois éditions sont proposées, avec deux vinyles rouge et noir ou deux disques à l'effet marbré noir/rouge et transparent/noir, dédicacé par Olivier Derivière en option. Les prix vont de 34 à 38 € si vous voulez une dédicace, Black Screen Records propose également une édition double CD à 20 €. Le compositeur apporte quelques détails sur ses musiques :

Je suis ravi d'avoir cette édition de deux vinyles de ma bande sonore de Dying Light 2 Stay Human. Sur le premier disque, vous suivrez l'histoire du personnage principal et son voyage personnel à travers La ville de Villedor. Comme dans le jeu, vous découvrirez les différentes factions et les choix difficiles qu'il devra faire. Le deuxième disque est plus axé sur le monde, ses environnements et ses dangers, mais dans l'adversité, il y a toujours du temps pour le réconfort et la joie. Ce sera un grand voyage pour tout auditeur et, je l'espère, un vrai régal pour les joueurs.

Que vous préfériez les vinyles ou les CD, tout cela sera disponible à partir du 11 février prochain, soit quelques jours après la sortie du jeu. Enfin, sachez que nous vous proposerons très prochainement un aperçu de ce Dying Light 2 Stay Human, pour rappel disponible en précommande à 54,99 € sur Amazon.