Adapté d'un film culte, ce jeu multijoueur va être abandonné, quid des serveurs ?

Amateur de films d'horreur, Gun Interactive avait déjà édité Friday the 13th: The Game, développé par IllFonic, mais abandonné à cause de soucis liés aux droits de la franchise Vendredi 13. Le studio a quand même remis ça en faisant appel à Sumo Nottingham pour développer The Texas Chain Saw Massacre, un autre jeu d'horreur au gameplay asymétrique, basé sur le film culte de Tobe Hooper.

Lancé en 2023 sur PC, PlayStation et Xbox, The Texas Chain Saw Massacre a eu droit à pas mal de DLCs pour rajouter des personnages jouables et des tenues alternatives, mais dans un communiqué publié sur le site officiel du jeu, Gun Interactive annonce la fin des mises à jour. Le studio explique être fier du jeu qu'il a créé et « heureux d'avoir atteint son plein potentiel ». L'objectif inital est accompli et Gun veut passer à autre chose. The Texas Chain Saw Massacre n'aura donc « plus de contenu ni de support ». Les joueurs peuvent faire une croix sur de nouveaux DLCs, des mises à jour d'équilibrage ou des corrections de bugs après l'ultime patch publié ce mois-ci.

Il y a quand même une question qui brûle les lèvres des joueurs : quid des serveurs ? The Texas Chain Saw Massacre est un jeu multijoueur, mais Gun Interactive ne compte pas rendre indisponible son titre. Le titre sera toujours vendu sur les boutiques en ligne et restera jouable, les développeurs préparent « quelques patchs supplémentaires pour la transition vers le matchmaking pair-à-pair ». Les joueurs hébergeront donc les parties, une excellente nouvelle pour la communauté.

The Texas Chain Saw Massacre est disponible à partir de 26,56 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.