The World Ends with You The Animation : un extrait du début de l'anime partagé

L'année prochaine, les fans de la licence The World Ends with You vont pouvoir découvrir une version modernisée du scénario à travers une série d'animation japonaise utilisant de la 3D CGI. Nous avions pu avoir un avant-goût du résultat lors de l'Anime Expo Lite début juillet avec sa toute première bande-annonce, mais Square Enix en remet un coup avec un nouvel aperçu en 90 secondes chrono.

Le passage en question se situe au tout début de l'œuvre, alors que Neku Sakuraba se réveille dans l'Underground, un plan parallèle à la réalité, expliquant le fait que les personnes dans la rue lui passent à travers sans le voir ni l'entendre. La suite avec jeu des Reapers, vous pourrez la découvrir en 2021, une diffusion internationale étant prévue.

D'ici là, vous pouvez jouer à The World Ends With You -Final Remix-, dernière version en date du jeu parue sur Switch en 2018 et dont quelques exemplaires physiques sont encore disponibles à 59,99 € sur Amazon.



