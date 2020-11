The World Ends With You The Animation : les Reapers prennent d'assaut Shibuya dans un second trailer, le thème de l'opening dévoilé

Alors que le compte à rebours pour ce qui serait l'annonce d'un nouveau jeu est toujours actif, c'est l'anime The World Ends with You The Animation qui refait parler de lui ce lundi midi avec la diffusion par Square Enix de sa deuxième bande-annonce, faisant suite à celle de juillet lors de l'Anime Expo Lite. Cette fois, nous avons droit à bien plus d'action, chaud devant !

Les Reapers et leur jeu mortel prenant place à Shibuya sont ainsi au cœur des séquences inédites proposées, et d'un visuel promotionnel inédit visible ci-dessous, prenant la forme d'une sorte de Battle Royale s'étalant sur sept jours avec diverses épreuves, le but étant de survivre. Higashizawa, Minamimoto, Uzuki, Kariya, Konishi et Kitaniji, toute la bande de personnages principaux dans les rangs ennemis est présente. La vidéo introduit de son côté le concept de pacte entre deux participants, leur permettant d'utiliser des capacités psychiques. Neku va ainsi en forger un avec Shiki, mais aussi Joshua, rien de bien surprenant si vous avez déjà joué au jeu servant de base à cette adaptation. Ce nouvel aperçu ultra prometteur est aussi l'occasion d'introduire l'opening de l'anime, à savoir la chanson Teenage City Riot du groupe ALI.

En attendant le début de la diffusion prévu pour le mois d'avril 2021 dans le monde entier, vous pouvez toujours vous procurer The World Ends With You -Final Remix- à 59,99 € sur Amazon.

