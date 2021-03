The World Ends With You The Animation : le thème de l'ending chanté par ASCA introduit dans un nouveau trailer frénétique

Nous ne sommes désormais plus qu'à un mois de la diffusion de The World Ends With You The Animation, un anime qui reprendra la trame du jeu de Square Enix ressorti ces dernières années sur Switch sous la forme de The World Ends with You -Final Remix- et qui aura droit à une suite cet été, sobrement intitulée NEO: The World Ends With You. En attendant, l'éditeur poursuit la promotion de la série avec une troisième bande-annonce.

Outre les nombreuses scènes inédites riches en action et les quelques dialogues permettant d'apprécier la qualité des doublages, cette vidéo est surtout là pour promouvoir la chanson thème qui servira d'ending à la fin de chaque épisode. Intitulé Carpe Diem (カルペディエム), ce titre rock'n roll a été écrit par Takeharu Ishimoto et est interprété par ASCA, qui avait par exemple signé l'opening 2 de Sword Art Online: Alicization, RESISTER. Deux plans faisant partie de cet ending ont aussi été partagés, réalisés par l'artiste russe Ilya Kuvshinov.

Si les plans pour la diffusion à l'international n'ont toujours pas été communiqués, les spectateurs de l'Archipel pourront eux découvrir The World Ends With You The Animation à compter du 9 avril. The World Ends With You -Final Remix- est sinon vendu 49,99 € sur l'eShop, des cartes pouvant être achetées sur Amazon ou à la Fnac si besoin.