Those from Below : un hommage aux Gueules Noires en réalité virtuelle

MEMENTOES : un projet européen ambitieux

En ce dernier weekend de septembre, nous nous sommes rendus en Belgique, et plus précisément à Marcinelle, sur le site du Bois du Cazier pour tester Those From Below du studio autrichien Causa Creation. Cette expérience immersive chapeautée par la communauté européenne a pour but de perpétuer l’histoire pénible de la condition ouvrière et de l’immigration. Nous avons voulu partager ce moment avec vous…

Those from Below est l’un des trois volets du projet européen MEMENTOES pour iMmersive gamEs for Museums as vehicles to Engage visiTOrs in Empathetic reSponses. Lancée en 2022, cette initiative vise à associer trois musées et des studios indépendants dans le but de créer des expériences immersives capables de transmettre mémoire et empathie. Font donc partie de cette aventure, le Gulag.cz à Prague consacré à l’histoire des camps soviétiques, le War Childhhod Museum à Sarajevo qui traite de l’enfance en temps de guerre et bien sûr le Bois du Cazier. L’utilisation de media et de technologies modernes aura pour but de sensibiliser un public plus jeune à des moments marquants de notre histoire et de l’amener à se rendre plus volontiers dans les musées.



Comment évoquer le Bois du Cazier sans rappeler les évènements malheureux qui s’y sont déroulés. Ancien charbonnage de la région de Charleroi, il est devenu tristement célèbre après la catastrophe du 8 août 1956. Ce jour-là, un incendie coûta la vie à 262 mineurs d’une douzaine de nationalités différentes. Parmi celles-ci, c’est la communauté italienne qui paiera le plus lourd tribut avec plus de la moitié des victimes. Aujourd’hui classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le site propose trois espaces. Le Musée de l’Industrie, qui retrace l’histoire industrielle du sud du pays, le Musée du Verre et son travail de l’antiquité à nos jours et enfin l’Espace 8 août 1956, dédié à la tragédie. Entre devoir de mémoire et transmission, le Bois du Cazier est aussi un lieu de recueillement et de compréhension du monde ouvrier et plus particulièrement des charbonnages.

De l'émotion...

Tout commence devant la lampisterie, nous échangeons notre jeton de présence contre notre matériel. Le casque (VR) bien vissé sur la tête et la lampe à la main, nous pénétrons dans un ascenseur. D’un geste de la main nous tirons sur le levier du mécanisme qui nous emmènera aux tréfonds de la mine pour une découverte qui durera une vingtaine de minutes. Rapidement, nous voilà confrontés aux conditions exécrables du travail de mineur. Nous ne pouvons qu’imaginer ce qu'ont réellement vécu ces travailleurs du fond à enchaîner les journées dans cet endroit obscur, exigu et oppressant. Dans des tunnels si étroits qu'il fallait manier ses outils le dos cassé en deux, en avalant un air irrespirable sous une chaleur accablante à près de mille mètres sous la surface. À cela, pour les ouvriers immigrés, ajoutons l'éloignement du pays, de leur famille, la barrière de la langue et des logements plus que précaires. La possibilité de visualiser tous ces éléments nous a rempli d’émotion et nous a permis de mieux nous rendre compte du sacrifice qu’ont dû faire ces hommes en se rendant dans la fosse. Sacrifice qu’ils allaient, parfois, jusqu’à payer de leur vie comme ce fut le cas en ce 8 août 1956.

Plus proche du parcours interactif que du jeu vidéo à proprement parler, les différentes étapes se mélangent entre images de synthèse et documents historiques afin de donner encore plus de lourdeur à certaines scènes. Pour nous accompagner tout du long, la voix de Michele, fils d’un des mineurs disparus ce jour-là, qui n’aura malheureusement connu son père qu’au travers de quelques lettres. Les interactions, telles que donner des coups de pioche, éclairer un tunnel ou préparer un colis pour sa famille restée au pays sont autant de moyens supplémentaires qui nous permettent de nous identifier encore un peu plus à ces mineurs.

La direction artistique très stylisée et parfois proche du dessin est la marque de fabrique du studio en charge du projet. Comme pour Holy Fire, leur autre création VR consacrée à la catastrophe de Tchernobyl, cette façon de travailler permet de faire ressentir les choses sans réalisme trop cru, principalement vis-à-vis d’un public plus jeune. La bande son est en anglais et sous-titrée en français cependant un succès public pourrait engendrer un doublage bienvenu dans d’autres langues. Les déplacements se font par téléportation et limite ainsi les risque de cinétose. Plutôt que d’utiliser des manettes, le hand tracking a été retenu pour des mouvements plus naturel et évitant ainsi de devoir passer par un tutoriel.

Une expérience à ne pas manquer

Sobre et respectueux, Those from Below parvient à unir mémoire et modernité. L’expérience ne cherche jamais à impressionner et privilégie une approche intime qui parle directement au cœur. Elle sera proposée au mois d’octobre sur le Meta Quest Store pour seulement cinq euros. Pour celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer, c’est une occasion précieuse de découvrir autrement une page tragique de l’histoire. Pour les habitants du nord de la France ou de la Belgique, une visite du Bois du Cazier reste incontournable. Cette œuvre en réalité virtuelle n’est qu’une porte d’entrée, car c’est en parcourant les musées, les galeries, en observant les vestiges et en ressentant l’atmosphère du site qu(il est possible de réellement mesurer ce qu’ont vécu les Gueules Noires.