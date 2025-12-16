Escape from Tarkov : un bonus gratuit et un gros chiffre de ventes pour l'extraction shooter

Après avoir passé de longues années en alpha, puis en bêta, Escape from Tarkov est enfin passé en version 1.0 le 15 novembre 2025. L'extraction shooter de Battlestate Games est désormais disponible sur Steam, et de nombreux joueurs attendaient ces deux évènements pour l'acheter.

Un gros chiffre de ventes pour Escape from Tarkov





Les développeurs viennent d'annoncer qu'Escape from Tarkov s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires depuis son passage en version 1.0 il y a un mois. Battlestate Games dévoile également que, pendant ces quelques jours, « les joueurs ont passé un total de 135 millions d'heures (soit 15 410 ans) dans la région de Norvinsk. Cela équivaut à plus de 200 millions de raids complets contre les Douanes, chacun ayant duré jusqu'à la dernière minute ». Chose intéressante, « plus de 500 mercenaires ont réussi à s'échapper de Tarkov et à atteindre l'une des fins possibles du jeu », autant dire que l'extraction shooter est loin d'avoir livré tous ses secrets.

Un joli cadeau pour les joueurs





Afin de marquer le coup, les développeurs partagent un code promotionnel spécial pour tous les joueurs : « ONEMILLIONPLUS ». En l'utilisant, les joueurs obtiendront un million de Roubles (la monnaie en jeu), de quoi bien s'équiper avant la prochaine partie !

Escape from Tarkov bientôt sur PS5 et Xbox Series X|S





Pour rappel, Escape from Tarkov est pour l'instant exclusivement disponible sur PC, mais Battlestate Games a déjà annoncé le développement de versions PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Pour l'instant, aucune date de sortie n'a été dévoilée.