Samurai Pizza Cats: Blast from the Past!, un Action-RPG 2D annoncé avec une sublime vidéo

Au tout début des années 90, les téléspectateurs ont découvert Samurai Pizza Cats, un anime qui porte bien son nom : il suit un groupe de chats qui, quand ils ne livrent pas des pizzas, revêtent leurs tenues de samouraïs pour affronter les robots de Dusournois, dans un univers inspiré du Japon féodal. 35 ans plus tard, Red Dunes Games et Blast Zero (« l'équipe créative derrière Jitsu Squad ») viennent d'annoncer Samurai Pizza Cats: Blast from the Past!, un Action-RPG 2D rétro :

Le titre permettra d'incarner les chats samouraïs dans des combats à Little Tokyo, la première bande-annonce ci-dessus reprend le style visuel de l'anime de 1990. Côté gameplay, ce sera tout aussi joli, avec de l'action et de la plateforme 2D, mais il faut se contenter de quelques images pour le moment, aucune vidéo n'a été publiée. Voici quelques points clés du jeu à retenir :

Passez instantanément d’un chat à l’autre et utilisez les capacités uniques de chaque personnage pour résoudre des énigmes et créer des variantes de combat !

Écrasez vos ennemis avec des attaques spéciales à la manière d’un animé classique typique des années 1990 !

Explorez le monde aventureux de Little Tokyo où vous affrontez de féroces ennemis pour faire évoluer vos personnages et obtenir des cartes spéciales qui peuvent les équiper pour augmenter vos compétences de combat.

Samurai Pizza Cats: Blast from the Past! a déjà un argument de taille pour séduire les nostalgiques : les comédiens de doublage anglais et japonais reprendront leurs rôles dans le jeu vidéo. Nous retrouverons donc en anglais Rick Jones (Speedy Cerviche), Sonja Ball (Polly Esther), Terrence Scammell (Guido Anchovy, Narrateur) et Dean Hagopian (Seymour « The Big » Cheese, Dusournois par chez nous), ainsi que Kappei Yamaguchi (Speedy), Ai Orikasa (Polly), Ikuya Sawaki (Dusournois), Naoki Tatsuta (Décati) et Kenyu Horiuchi (Narrateur) en japonais, tandis que Seiichirō Yamashita doublera Guido. Jurota Kosugi, « son aîné dans la même agence artistique », ne reprend en effet pas le rôle après toutes ces années.

Samurai Pizza Cats: Blast from the Past! n'a pas encore de date de sortie, il est attendu « sur toutes les plateformes majeures », sans doute PC, PlayStation, Xbox et Switch. En attendant d'en savoir davantage, vous pouvez retrouver l'anime Samurai Pizza Cats en coffret DVD à 59,46 € à la Fnac.