The King of Fighters XV précise l'arrivée de sa Saison 2 et Shingo Yabuki, la sortie du rollback netcode de Samurai Shodown aussi évoquée

SNK a du pain sur la planche puisqu'il développe actuellement un nouveau Fatal Fury / Garou comme nous l'avons appris en août dernier, en plus de créer du contenu supplémentaire pour The King of Fighters XV. En effet, une Saison 2 est prévue, la première s'étant achevée avec l'arrivée de la Team Samurai début octobre. Avant de finir l'année, il vient de préciser ses plans pour le début d'année 2023 au détour d'une vidéo.

Ainsi, la Saison 2 de KOF XV débutera dès janvier prochain avec l'arrivée de Shingo Yabuki, dont nous découvrons pour l'occasion le chara design qu'il arborera in-game, il faudra en revanche repasser pour le voir en action. Ce même mois, une mise à jour d'équilibrage sera introduite. Ensuite, au printemps 2023, Kim Kaphwan fera son entrée sur le ring et une bêta ouverte pour le cross-play sera lancée, permettant aux joueurs PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC (Windows 10, Steam et Epic Games Store) de s'affronter. Par la suite, davantage de combattants suivront en DLC.

Par ailleurs, Samurai Shodown n'est pas oublié, car lui aussi va avoir droit à du rollback netcode comme déjà promis. Là encore, une bêta ouverte va être organisée. Elle se déroulera en janvier 2023, mais uniquement sur Steam. Pour autant, la fonctionnalité réseau est aussi prévue sur PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et pour les possesseurs du jeu via l'EGS. La Switch est donc mise à l'écart, de même que Stadia pour des raisons évidentes puisque le service va fermer et que le jeu n'y sera donc plus jouable à compter du 18 janvier.

