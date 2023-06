The Spirit of the Samurai : bande-annonce de gameplay et éditeur pour le jeu d'action avec un samouraï

Annoncé depuis plusieurs mois, The Spirit of the Samurai a refait parler de lui à l'occasion du Future Games Show 2023. Digital Mind a dévoilé une bande-annonce inédite de gameplay de son jeu d'action avec un samouraï, et bonne nouvelle, il sera édité et distribué par Kwalee, qui a déjà soutenu Die by the Blade ou encore Scathe.

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce ci-dessus, The Spirit of the Samurai sera un intéressant mélange entre Trek to Yomi et Ghost of Tsushima, avec des animations en stop-motion. Dans ce jeu d'action en 2.5D, nous suivrons Takeshi, un samouraï qui va devoir protéger son village, attaqué par un Oni. Il faudra découper des armées de tengu, de non-morts ou encore une Jorōgumo, le titre est évidemment ancré dans le folklore japonais. En plus de Takeshi, nous pourrons également incarner Kodama, un petit esprit, ainsi que Chisai, un chat guerrier, qui seront tous capables d'interagir avec l'environnement de différente manière.

The Spirit of the Samurai n'a pas encore de date de sortie, mais il est attendu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. En attendant, vous pouvez retrouver Trek to Yomi: Deluxe Edition à 49,99 € sur Amazon.