Scathe : le FPS en Enfer avec une pluie de balles se lance en vidéo

Si vous trouviez que DOOM et DOOM Eternal n'étaient pas assez nerveux, Damage State et Kwalee ont la solution, et elle s'appelle Scathe. Le titre est un FPS qui nous emmène tout droit en Enfer pour tirer sur un tas de démons, mais le jeu se classe dans la catégorie des bullet hell, avec des pluies de balles (à tirer et à esquiver).

Scathe était attendu cette année sur ordinateurs et consoles de salon, mais il n'est pour l'instant disponible que sur PC, et uniquement via Steam. Il arrivera sur l'Epic Games Store dans le courant de la semaine, puis sur PlayStation et Xbox en début d'année prochaine. Voici une présentation du jeu :

Scathe est un FPS classique intense bourré de gros calibres et de démons plus imposants les uns que les autres. Vous incarnez Scathe, un exécuteur des Légions de l'Enfer, façonné dans la terre par le Créateur divin lui-même. Comme vos semblables, tombés au combat avant vous, vous devrez prouver votre valeur en traversant un dédale tortueux dont les moindres recoins regorgent de démons maléfiques. Brandissez le Martel des Enfers et déchaînez la toute-puissance de votre fureur ! Employez la force brute et la vitesse prodigieuse de Scathe pour anéantir les abominations les plus répugnantes de l'Enfer, trouver les pierres infernales, et terrasser les redoutables gardiens qui les protègent. Il est temps de sortir l'artillerie lourde et de vous tirer de cet enfer ! ÉCHAPPEZ AU LABYRINTHE Votre mission est simple : trouvez les pierres infernales et échappez-vous du labyrinthe. À vous de choisir votre chemin dans les zones « faites main » de ce dédale, chacune dotée de son lot de dangers. Collectez des runes, dévoilez les secrets du labyrinthe et châtiez tous les monstres qui oseront se tenir sur votre route. UN VRAI BULLET HELL Scathe n'est pas un FPS comme les autres... Prenez part à des affrontements acharnés façon bullet hell sur un champ de bataille saturé de munitions mortelles et de hordes de démons. Grâce à la vitesse prodigieuse de Scathe, frayez-vous un passage au beau milieu de vos adversaires et leurs balles. LE PLEIN DE MUNITIONS Dévastez les rangs ennemis avec l'arsenal effroyablement puissant de Scathe, chacune de ses armes étant pourvue d'un mode de tir secondaire ravageur. Répandez les flammes de l'Enfer avec votre Brûleur ou armez-vous de l'Arbalame pour trancher vos innombrables ennemis. MULTIJOUEUR EN LIGNE DROP IN/DROP OUT Scathe prendra en charge des sessions de jeu multijoueur en ligne et en cross-play que les joueurs pourront rejoindre ou quitter à tout moment. Vous avez déjà perdu votre chemin dans le labyrinthe ? Jusqu'à trois de vos amis peuvent vous rejoindre au combat. Veillez cependant à choisir vos compagnons judicieusement, car dans Scathe, tout le monde partage les mêmes vies. EXPLOITEZ LA PUISSANCE DE LA MAGIE NOIRE Parcourez les enfers à la recherche d'anciennes reliques et exploitez les pouvoirs maléfiques des mages déchus. Rechargez votre énergie arcanique en écrasant vos ennemis pour jeter des sorts dévastateurs. Soignez-vous, invoquez des acolytes et faites régner le chaos au sein des Légions de l'Enfer.

