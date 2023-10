Spirit of the North 2 : la fable poétique du renard et du corbeau va se poursuivre, et nous vend déjà du rêve

Les développeurs d'Infuse Studio et l'éditeur Merge Games ont présenté hier soir leur nouvelle production lors du Xbox Partner Preview, qui ravira les joueurs ayant apprécié Spirit of the North puisqu'il s'agit tout simplement de sa suite directe, Spirit of the North 2. Ce jeu d'aventure paru initialement en 2019 sur PS4 avant d'être porté sur PC, Switch et Xbox One, puis d'avoir droit à une Enhanced Edition sur PS5 et Xbox Series X|S, mettait en scène un renard et un corbeau bien loin des fables de Jean de La Fontaine. Ce deuxième épisode poursuivra leurs aventures et a donc été dévoilé au travers d'une bande-annonce nous plongeant dans l'ambiance si mystérieuse des terres que le duo va explorer.

Voici les premiers détails de cette suite que nous pouvons via le descriptif des boutiques :

Révélez les mystères d’un monde magnifique et ancien dans ce jeu d’aventure à la troisième personne à couper le souffle, suite du très apprécié Spirit of the North. Incarnez un renard esseulé qui, en compagnie d’un corbeau, embarque dans une quête pour restaurer les gardiens perdus et rentrer à la maison. Dans un monde ancien aujourd’hui en ruine, découvrez le périple d’un renard esseulé et loin de chez lui. Avec l’aide de son sage compagnon le corbeau, celui-ci doit trouver les légendaires gardiens perdus pour les libérer de l’emprise du sombre chaman, Grimnir. UN MONDE OUVERT VASTE - Parcourez librement un monde vaste et ancien, dont la riche histoire a coulé sous les flots du temps. Explorez des biomes aussi uniques que fascinants, possédant chacun leurs propres défis et secrets. TROUVEZ DE PUISSANTES RUNES - Découvrez des runes de pouvoir qui renforcent vos compétences au fil de votre quête qui vous fera traverser forêts denses, montagnes enneigées et cryptes sombres pour sauver les gardiens perdus. PERSONNALISATION AVANCÉE - Modifiez l’apparence du renard selon vos envies pour mieux accommoder votre style de jeu, et ainsi rendre chaque partie unique. DES GARDIENS ANTIQUES - Affrontez de redoutables ennemis et sauvez les légendaires gardiens au cours de combats palpitants basés sur un système d’énigmes élaboré. CARACTÉRISTIQUES Créez votre propre renard grâce aux options de personnalisation avancées.

Explorez un monde ouvert époustouflant composé de régions variées.

Libérez les gardiens de la corruption qui les afflige au cours de combats légendaires.

Obtenez de nouvelles compétences pour surmonter de nombreux défis.

Cherchez de puissantes runes pour renforcer vos compétences.

Apprenez-en davantage sur l’univers magnifique de Spirit of the North avec une nouvelle aventure.

Spirit of the North 2 sortira sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam, Epic Games Store) prochainement, sans plus de précision.

Vous pouvez vous préparer à la venue de cette suite en vous procurant Spirit of the North: Enhanced Edition qui est vendu 23,99 € sur Amazon ou 24,99 € chez Cdiscount via un revendeur tiers. Le jeu original est aussi disponible à seulement 15,11 € sur PC chez Gamesplanet.