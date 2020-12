Spirit of the North: Enhanced Edition, un titre poétique à venir bientôt sur Xbox Series X et S

Sorti en 2019 sur PlayStation 4, puis en mai 2020 sur PC via Steam et Switch et enfin sur PlayStation 5 le 26 novembre dernier, Spirit of the North débarque bientôt sur Xbox Series X et S. Développé par Infuse Studios et édité par Merge Games, Spirit of the North est un jeu d’aventure indépendant vous plongeant dans la peau d’un renard. Aidé par le gardien des aurores boréales, vous devrez parcourir le monde et découvrir l’origine d’une grande lueur rouge présente constamment dans le ciel.

We’re thrilled to confirm that #SpiritoftheNorth will be landing on #Xbox for the very first time! We’ll be welcoming our foxy friend to #SeriesX|S early 2021 and will be able to share the official release date with you all in the new year :) @PlaySOTN pic.twitter.com/7kF72BooC7 — Merge Games (@MergeGamesLtd) December 21, 2020

Nous sommes heureux d'annoncer que Spirit of the North débarquera sur Xbox pour la première fois ! Nous accueillerons donc notre ami renard sur les Xbox Series X et S début 2021 et nous serons en mesure de vous communiquer la date de sortie très prochainement.

Spirit of the North: Enhanced Edition est donc attendu sur Xbox Series X et S pour le début de l’année 2021. Pour rappel, l’Enhanced Edition proposera deux nouvelles skins, des graphismes améliorés et le titre sera bien sûr jouable en 4K 60 images par secondes. Si vous avez toujours rêvé d’explorer un monde mystérieux avec un renard, foncez sur Spirit of the North: Enhanced Edition.

Spirit of the North: Enhanced Edition est un jeu d'aventure en solo à la troisième personne inspiré des paysages à couper le souffle et mystérieux de l'Islande. L'histoire prend racine dans diverses parties du folklore nordique. Incarnez un renard roux ordinaire dont l'histoire est liée au gardien des aurores boréales, un esprit renard féminin. En progressant sur les montagnes et sous un ciel rouge, vous apprendrez à connaître votre compagnon et les terres en ruines. Le jeu est unique en ce sens qu’il n’a délibérément aucun dialogue ou récit. Les joueurs doivent s'inspirer de leur environnement pour résoudre diverses énigmes et formuler des hypothèses sur la signification d'une ancienne civilisation perdue. Caractéristiques Explorez l'univers du jeu avec deux nouvelles skins exclusives à chaque plateforme (Black Marble et Champagne).

Fondez-vous dans de somptueux paysages en 4K aux textures, lumières et objets entièrement remastérisés, le tout en 60 images par seconde.

Résolvez les énigmes liées à votre environnement pour modifier le monde qui vous entoure grâce aux pouvoirs anciens que le Gardien des aurores boréales vous a conférés.

Suivez la piste du mystérieux renard à travers des terres ravagées et découvrez l'histoire de la civilisation disparue qui y vivait.

Une bande originale pénétrante comprenant 14 pistes orchestrales.

En attendant et si vous êtes l’heureux propriétaire d’une PlayStation 5, Spirit of the North: Enhanced Edition est déjà disponible sur Amazon pour 34,99 €.