Onimusha 2: Samurai's Destiny, un remaster annoncé pour patienter d'ici l'arrivée de Way of the Sword !

À l'occasion du Capcom Spotlight de ce mardi soir, l'éditeur japonais nous avait promis des nouvelles d'Onimusha: Way of the Sword, un nouvel épisode qui promet d'être bien sombre et qui avait été dévoilé en décembre lors des Game Awards. Si rien de transcendant n'a été dévoilé à son sujet, une petite surprise s'est glissée à la fin du segment lui étant dédié, en guise de one more thing. Vous l'avez lu au titre, il va être possible de redécouvrir le deuxième épisode de la saga !

Bande-annonce en anglais sous-titré français

Après avoir ressorti Onimusha: Warlords au début de l'année 2019 (lire le test), Capcom va donc enfin proposer aux joueurs sa suite Onimusha 2: Samurai's Destiny, il était temps ! Cette version remastérisée du jeu PS2 de 2002 va donc faire son retour dans le courant de l'année 2025 sur PS4, Xbox One, Switch et PC (Steam). Pour le moment, il va falloir se contenter de cette courte bande-annonce et des visuels associés.

Notez que la série principale dispose encore de deux autres suites, Onimusha 3: Demon Siege et Onimusha: Dawn of Dreams, alors croisons les doigts pour qu'il ne faille pas attendre six ans de plus avant qu'elles ne ressortent.

Bande-annonce en japonais

Si Onimusha: Warlords vous intéresse, il est actuellement en promotion au prix de 7,75 € chez Gamesplanet.