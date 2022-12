TGA 2022 : Destiny 2 : Éclipse, la nouvelle Doctrine Filobscur tisse sa toile dans une première bande-annonce de gameplay

Depuis mardi, les joueurs de Destiny 2 peuvent découvrir le contenu de la Saison des Séraphins, la dernière de l'An 5 centré autour de l'extension La Reine Sorcière, qui met en scène un conflit nous opposant aux forces de Xivu Arath, qui tente de s'emparer des infrastructures liées à Raspoutine. En attendant de découvrir exactement le cheminement narratif de ces prochaines semaines, permettre à l'Esprit tutélaire d'obtenir un corps d'Exo servira sans doute ensuite à Osiris pour obtenir les réponses à ses questions concernant ce qui se cache sur Neptune. En tant que joueurs, nous le savons déjà, la ville à l'esthétique cyberpunk qu'est Néomuna va subir l'assaut des forces du Témoin menées par Calus durant la campagne d'Éclipse, comme nous l'avons appris en août. Comme l'an dernier, Bungie a profité des Game Awards pour diffuser une nouvelle bande-annonce de l'extension, de quoi hyper encore plus la communauté.

Cette fois, pas de live-action, mais un tout premier aperçu du gameplay dans les décors inédits de Lightfall, avec l'utilisation de la 5e Doctrine du jeu et deuxième de la catégorie des Ténèbres, le Filobscur (ou Strand en anglais) pour venir à bout des Cabals de la Légion de l'Ombre et de Vex, mais aussi pour lutter face aux terribles Tourmenteurs aux ordres du Témoin, le tout dans l'ambiance cyberpunk de Néomuna. Vous noterez que des phases en véhicule semblent être de retour avec un tank. Un passage cinématique est également présent, avec un Foule-nuages et le grand méchant bien menaçant.

Destiny 2 : Éclipse sortira le 28 février sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC, ayant droit à deux éditions numériques et un collector physique.

