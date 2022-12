TGA 2022 : Warhammer 40,000: Space Marine 2, le TPS s'offre du gameplay violent

L'année dernière, Focus Entertainment et Saber Interactive dévoilaient Warhammer 40,000: Space Marine 2, suite du jeu de tir à la troisième personne basé sur l'univers futuriste de Games Workshop. Eh bien, lors des Game Awards 2022, le titre a refait parler de lui avec enfin des séquences de gameplay.

La nouvelle bande-annonce de Warhammer 40,000: Space Marine 2 est à découvrir ci-dessus, si vous avez le cœur bien accroché, car c'est évidemment sanglant. Voici ce qu'il faut retenir du jeu :

La série culte Space Marine revient prochainement avec une nouvelle expérience dantesque dans l’univers de Warhammer 40,000, dévoilée dans un trailer grandiose et porté par la voix de Clive Standen (Vikings, Taken) dans le rôle du héros adulé des fans, le Lieutenant Titus. Incarnez un Space Marine, ce guerrier surhumain protégeant l’humanité de ses innombrables menaces, dans un jeu d’action à la troisième personne à l’efficacité immédiate. Attendez-vous à des sensations de jeu frénétiques, en droite lignée des productions Saber Interactive - le studio à l’origine de World War Z.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 est attendu en 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Une édition collector avec le jeu, son DLC Macragge's Chose, un steelbook, un artbook de 64 pages à couverture rigide et une statuette en résine du Lieutenant Titus affrontant un Tyranide, peinte à la main et mesurant 21 cm, a également été dévoilée.