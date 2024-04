Destiny 2 : La Forme Finale, une bande-annonce entre enfer et paradis avec Cayde-6 au cœur du Voyageur

Bungie a beau avoir été racheté par Sony, sa communication reste tout de même indépendante, mais cela n'empêche pas les bourdes du côté du géant japonais... Nous en avons encore une fois la preuve cette nuit puisque la chaîne YouTube officielle PlayStation a publié bien trop la nouvelle bande-annonce de Destiny 2 : La Forme Finale, qui aurait sans doute dû paraître en fin d'après-midi ce mardi, forçant le studio de Bellevue à la mettre en ligne précipitamment. Après une présentation l'été dernier dévoilant le Cœur pâle du Voyageur comme destination et de nouveaux Supers de Lumière, puis un report de trois mois ayant suivi, l'extension a fait un retour remarquable début avril avec un aperçu de gameplay particulièrement excitant. Doctrine prismatique permettant de combiner nos pouvoirs et ennemis inédits au sein d'une nouvelle faction baptisée Effroi (Dread), la hype est clairement remontée chez les fans. Avec un bon mois et demi restant, il est désormais temps pour un traditionnel trailer mettant en avant la nouvelle destination et ses dangers, comme il y en avait eu pour le Monde du Trône de Savathûn et Néomuna. Si vous n'étiez pas encore excité, le studio a encore une fois concocté une vidéo réunissant tout ce qu'il faut pour l'être !

Et cela commence par le fait que c'est ce cher Cayde-6 qui fait office de narrateur tout au long de ces intenses deux minutes, mettant en avant cette dualité entre le paradis recréé par nos souvenirs au sein du Voyageur et l'enfer qu'est la corruption apportée par le Témoin. Ce terrain de jeu qui pourra par moment nous paraître familier, comme avec la présence de l'Ancienne Tour, réserve visiblement bien des surprises, puisque Bungie compte bien nous retourner la tête, littéralement. Nous voyons en effet un Gardien, ou plutôt son arme en vue à la première personne, marcher au plafond avec son escouade et ça ne semble pas être juste un effet pour la vidéo. Nous imaginons déjà les possibles phases de puzzle à devoir sauter ainsi !

Ce qui frappe également, c'est la distance séparant notre point de départ près du gigantesque portail triangulaire du Monolithe qu'est en train de bâtir le Témoin, la destination étant pour rappel vantée comme linéaire contrairement aux précédentes formant une boucle. Plus intéressant, nous voyons l'utilisation de l'Égide du Caveau de verre pour faire face à un Ogre de la Ruche. Des ennemis et alliés connus feront également une apparition, mais certains voire tous seront potentiellement des recréations à partir de nos souvenirs. Kelgorath va donc encore se mettre sur notre chemin (la compétition avec Taniks pour le nombre de comebacks est féroce). Il en sera potentiellement de même pour Savathûn, Mithrax et Caiatl, à moins que les vrais parviennent à franchir le portail et combattent à nos côtés pour le côté Avengers Endgame de la situation, ce qui est possible pour la Reine Sorcière puisqu'elle possède la Lumière, mais semble moins crédible pour les deux autres actuellement. Un Tourmenteur équipé de protections aux épaules et sur le torse est aussi visible, potentiellement un boss d'Assaut ou de fin de mission.

Les dernières paroles sont laissées au Témoin, qui exprime une « colère » dont nous avons déjà eu un aperçu dans Éclipse face à Calus avec son « assez » faisant froid dans le dos, avant de lâcher une réplique qui pourrait bien finir en mème : « une forme finale arrive ».

Et il n'a pas tord, car Destiny 2 : La Forme Finale est attendu le 4 juin prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Vous pouvez précommander l'extension chez Gamesplanet à partir de 44,99 €.