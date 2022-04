THQ Nordic confirme et date sa conférence numérique pour 2022, 2 jeux déjà confirmés

L'E3 2022 n'aura finalement pas lieu, les éditeurs vont donc trouver un autre moyen de communiquer les dernières informations sur leurs jeux cet été, soit en passant par le Summer Game Fest, soit en organisant leur propre évènement. C'est ce que va faire une nouvelle fois THQ Nordic avec une conférence numérique.

L'éditeur nous donne rendez-vous le 12 août 2022, à partir de 21h00 en France, pour suivre sa conférence en ligne. THQ Nordic promet des officialisations de jeux et des détails sur les titres déjà annoncés. La présence de deux jeux est pour l'heure confirmée, à savoir Outcast 2: A New Beginning et Jagged Alliance 3.

Pour les mordus de jeux vidéo, THQ Nordic lancera son live un peu en avance, avec un pré-show de HandyGames, éditeur de jeux comme Titan Quest: Legendary Edition, Bob l'Éponge : Bataille pour Bikini Bottom : Réhydraté, Chicken Police, Scarf, Spellforce: Heroes & Magic, Battle Chaser: Nightware, El Hijo ou encore Rad Rodgers: Radical Edition. Vous pouvez retrouver les jeux de THQ Nordic sur Gamesplanet.