Outcast 2: A New Beginning, une suite au jeu d'aventure annoncée en vidéo

Sorti en 1999, Outcast a fait son retour avec un remake en 2017, et à la surprise générale, le titre va avoir droit à une suite ! THQ Nordic avait racheté la licence et a dévoilé lors d'un Showcase Outcast 2: A New Beginning, qui a déjà droit à une bande-annonce et une vidéo présentant son univers :

Outcast 2: A New Beginning se déroulera une vingtaine d'années après le premier volet, alors qu'Adelpha est en proie à une invasion. Des corporations veulent exploiter les ressources de la planète et vont jusqu'à tuer des gens, nous incarnerons une nouvelle fois Cutter Slade pour organiser une résistance, sauver la population et repousser l'invasion. Le titre sera encore développé par Appeal Studios, il s'agira d'un jeu d'action et d'aventure en monde ouvert à la troisième personne avec un jetpack, des armes personnalisables, une histoire non linéaire et une bande originale composée par Lennie Moore, déjà à l'origine des musiques du premier jeu.

Outcast 2: A New Beginning a déjà tout pour séduire les fans, il faudra cependant être patient, le titre n'a pas encore de date de sortie. Il est attendu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez retrouver Outcast: Second Contact à 19,90 € sur Amazon.