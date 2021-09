THQ Nordic : pour les 10 ans, un évènement en direct avec 6 révélations annoncé, le retour de franchises cultes teasé

Désormais sous la tutelle d'Embracer Group, THQ Nordic veut rentrer dans la cour des grands avec des projets à l'ampleur et au budget de plus en plus important. Il va continuer dans ce sens en organisant son premier évènement dédié à son catalogue à venir, histoire aussi de fêter dignement mes 10 ans de la société, née du rachat des cendres de THQ par Nordic Games.



La sauterie numérique aura lieu le vendredi 17 septembre à 21h00 heure française, et sera retransmise sur YouTube, Twitch et même Steam. Elle sera animée par Geoff Keighley, organisateur des Game Awards et de la gamescom Opening night Live, et proposera de retrouver ELEX II et Expeditions: Rome avec du gameplay, et surtout les révélations de six jeux encore secrets. Parmi eux, il y aura des projets marquants le retour de franchises légendaires, mais vu le nombre de licences à la disposition de l'éditeur, difficile de se risquer à des hypothèses.

