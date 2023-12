Outcast 2: A New Beginning, la suite du jeu culte tient enfin sa date de sortie

Appeal Studios est bien occupé, il vient de sortie Gangs of Sherwood pour Nacon, mais il développe également depuis plusieurs années une suite à Outcast, son jeu d'aventure et d'action 3D culte de 1999. Édité par THQ Nordic, désormais propriétaire d'Appeal Studios, le titre refait enfin parler de lui.

THQ Nordic et Appeal Studios annoncent que la date de sortie d'Outcast 2: A New Beginning est fixée au 15 mars 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Un titre qui promet déjà de ravir les fans du premier opus :

20 ans après la sortie d'Outcast, le titre d'action-aventure primé et pionnier des jeux en monde ouvert non linéaire, découvrez sa suite tant attendue dans laquelle Cutter Slade retourne dans le monde alien spectaculaire d'Adelpha. Ressuscité par les Yods tout-puissants, il ne s'attendait pas à ce qu'il allait découvrir : les Talans ont été réduits en esclavage, le monde d'Adelpha a été dépouillé de ses ressources naturelles et les fantômes de son passé sur Terre semblent liés aux forces robots ayant envahi la planète. C'est à lui que revient la mission de sauver la planète une fois de plus. L'équipe à l'origine d'Outcast 1 s'est réunie pour vous offrir ce monde fascinant et plein de créatures dangereuses où vit le peuple Talan, une ancienne civilisation dont le destin est étroitement lié à celui de la Terre depuis les événements du premier opus. Vous incarnerez Cutter Slade, un ancien un Navy SEAL n'ayant rien perdu de la verve qu'il avait dans les années 90. Toutefois, comme le monde autour de lui a changé, il finira bien par évoluer à son tour. Pour sauver Adelpha, vous pourrez : Utiliser votre jetpack pour sauter, voler, planer et traverser rapidement le monde ouvert magnifique ;

Combiner des dizaines de modules différents pour créer votre propre arme vous permettant d'éliminer les robots envahisseurs ;

Contrôler pleinement le jeu pour découvrir son histoire et son monde ouvert à votre rythme ;

Explorer un monde sans limites, découvrir des temples cachés et une faune dangereuse ;

Vous familiariser avec la culture des Talans, les aider à libérer leurs villages, accéder aux secrets des pouvoirs de leurs anciens et faire appel aux forces de la nature pour détruire vos ennemis ;

Et plonger dans un monde merveilleux créé sur-mesure, tout en vous laissant emporter par l'incroyable bande-son imaginée par le compositeur du premier Outcast, Lennie Moore.

Vous pouvez déjà précommander Outcast 2: A New Beginning contre 69,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac, ainsi que prochainement sur GOG.com et Gamesplanet.