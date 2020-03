BON PLAN sur des consoles de jeux rétro à prix cassés ainsi que des manettes pour jouer via son téléphone

Le bon plan du jour concerne de nouvelles promotions sur une sélection de consoles sur la plateforme de e-commerce TomTop. Ces offres expirent le 31 mars 2020.

Commençons avec la console de jeu Powkiddy X15 qui fonctionne sous Android 7.0 avec 20 Go de RAM et 32 Go de mémoire interne. Vous pourrez aisément télécharger des jeux en ligne grâce à la possibilité de connexion Wi-Fi. Son écran IPS est de 5,5" et permet une résolution de 1280 x 720 px.

La console de jeu portable Powkiddy est proposée à 91 € au lieu de 170 € chez Tomtop avec la livraison gratuite.



La console de jeu X19 possède 16 Go de stockage interne, ce qui est amplement suffisant pour les jeux compatibles avec cette console rétro. Vous y trouverez donc pas moins de 2 000 jeux intégrés qui vous feront retomber en enfance. L'écran de cette console est en couleur et fait 7". La X19 est alimentée par une batterie au lithium rechargeable de 3 500 mAh qui permet une séance de jeu allant jusqu'à 6 heures.

La console de jeu X19 est en promotion chez Tomtop à 45 € au lieu de 92 € avec la livraison offerte.



Enfin, les manettes de chez Xiaomi permettent de jouer à n'importe quel jeu compatible avec votre smartphone Android ou iOS. Elles possèdent un mode multiclick innovant qui, en appuyant longuement sur le bouton Stinger, augmente la fréquence de l'écran tactile jusqu'à 8 fois par seconde. La charge USB et la batterie de 50 mAh permettent de faire durer l'utilisation de ces manettes le plus longtemps possible.

Les manettes de jeu Youpin Flydigi Stinger de chez Xiaomi sont actuellement affichées à 25 € sur Tomtop au lieu de 43 € avec la livraison gratuite.