BON PLAN Xbox Series X : la console avec des gros jeux à tout petit prix pour le Black Friday !

Vous n’avez pas encore de console récente à la maison et vous attendiez le bon moment pour obtenir une Xbox Series X ? Eh bien c’est l’heure de craquer ! En effet, la folie Black Friday bat son plein et la belle de Microsoft est en promotion avec plusieurs jeux. C’est-à-dire ? Call of Duty: Modern Warfare III, Forza Horizon 5 Premium Edition ou encore le terrible Diablo IV.

Mais arrêtons de parler, voici les offres à ne pas louper :

Xbox Series X avec Call of Duty: Modern Warfare III à 499,99 € :

Amazon ; Cdiscount .

avec à : Xbox Series X avec Call of Duty: Modern Warfare III et Diablo IV à 509,99 € :

Amazon ; Cdiscount .

avec et à : Xbox Series X avec Call of Duty: Modern Warfare III et Forza Horizon 5 Premium Edition à 509,99 € :

Amazon ; Cdiscount .

avec et à :

Alors, allez-vous craquer ?