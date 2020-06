Wakfu : la Saison 4 de la série animée ouvre son Kickstarter, et c'est déjà un succès

Les Français d'Ankama ont connu un succès incroyable avec Dofus, le MMORPG grand public qui a fait un carton chez les plus jeunes. Le phénomène ne s'est jamais éteint, et le studio en a profité pour sortir des jeux dérivés, bandes dessinées, mangas, films et séries autour de celle-ci. Parmi eux, Wakfu, série animée diffusée pour la première fois, et qui donnera son nom à un MMORPG sorti en 2012, un spin-off toujours actif aujourd'hui aux côtés de son grand frère.

Elle a connu trois saisons et un beau succès entre 2008 et 2017, grâce à France Télévisions et à Netflix qui diffuse encore le feuilleton en ce moment. Les fans voulaient une Saison 4, et si elle a mis du temps à voir le jour, elle va officiellement être produite. Ce ne sera cette fois pas avec un partenaire privé, mais grâce à la communauté : la Saison 4 de Wakfu vient en effet d'être soumise au financement participatif via Kickstarter aujourd'hui. Les fans de la saga étant nombreux, le projet n'aura pas mis longtemps à atteindre les 100 000 € demandés pour concrétiser au moins trois épisodes. Désormais, à chaque fois que 100 000 € sont récoltés, un nouveau chapitre sera produit, avec pour le moment 13 épisodes visés si les 1 100 000 € sont atteints avant le 28 juin : à l'heure de l'écriture de ces lignes, 5 volets sont déjà confirmés.



Après avoir affronté Nox, mage qui maîtrisait les rouages du temps ; Qilby, éminent représentant du peuple de Yugo aux pouvoirs et à l’intelligence exceptionnels ; Ogrest, l’ogre au sommet du Mont Zinit, responsable des catastrophes qui frappaient le monde ; et enfin l’omniscient Oropo, ennemi philosophe qui a placé nos héros face à leurs propres démons ; quelle menace va cette fois s’abattre sur le Monde des Douze ? La fin de la saison 3 a laissé Yugo et ses amis aux portes de l’Ingloriom, le royaume des dieux. Le territoire flottant y apparaissait dévasté. Que s’est-il passé ? Où sont les Douze Dieux ? Existe-t-il un lien entre la victoire qu’ils viennent de remporter et ce chaos ? Jusqu’où nos héros devront-ils aller pour s’en sortir cette fois ? Autant de questions qui marquent le point de départ de cette quatrième saison.

La Saison 4 reviendra donc sur la suite des aventures de la Confrérie du Tofu, avec pour but de faire le lien avec l'histoire de Waven, le prochain MMORPG prévu sur PC, iOS et Android. Elle devrait arborer un ton plus adulte, pour mieux parler au public qui a grandi avec la série. Et il n'y a qu'à voir le Yugo du teaser pour en être convaincu. Pour ce qui est de la diffusion, aucune date n'est donnée pour le moment, mais il faudra être patient.

