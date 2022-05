Wallace & Gromit: The Grand Gateway annoncé en exclusivité sur Meta Quest 2 !

Aardman est un studio d'animation reconnu mondialement pour son originalité et ses prises de risques retrouvées notamment dans ses nombreux films et courts métrages d'animation à succès : Wallace & Gromit, Chicken Run et Shawn. Ce dernier semble être intéressé par les technologies immersives avec la sortie, l'an dernier, de l'application AR mobile Wallace & Gromit: The Big Fix Up. Cette fois, la prochaine étape sera un jeu en réalité virtuelle dont le développement a été confié au studio Atlas VR qui a travaillé sur des films d'animation, récits et expériences immersives comme Gloomy Eyes, Battlescar ou encore Madrid Noir.

Wallace & Gromit: The Grand Getaway est prévue pour 2023 sur Meta Quest 2 seulement (nous veillerons personnellement à allumer un cierge pour les possesseurs du Meta Quest premier du nom). Il s'agira d'un jeu d'aventure permettant aux joueurs de « se promener, explorer et mettre la main à la pâte (ou les pattes) dans le monde de Wallace et Gromit ». Il s'agira donc vraisemblablement d'un jeu plus poussé niveau gameplay, nous ne pouvons qu'accueillir et apprécier cette initiative.

Dans The Grand Getaway, les vacances s'annoncent pour Wallace et Gromit. Du soleil, du sable et la possibilité de tester leur dernier engin, Auto-Caddy. Mais Wallace s'est trompé de date : ils doivent être à l'autre bout du pays dans une demi-heure ! Il n'y a qu'une chose à faire... ils prendront la fusée. Mais une erreur de pilotage fait dévier Wallace, Gromit et Auto-Caddy de leur route. Les vacances seront-elles inoubliables ?

Plusieurs personnalités ont tenu à parler du jeu :

Sean Clarke, directeur général d'Aardman, a déclaré : « Tout le studio est très enthousiaste à propos de ce projet, qui nous offre une occasion parfaite de faire ce que nous aimons - combiner des personnages mémorables et une narration engageante avec des technologies émergentes pour offrir aux fans une expérience totalement immersive. Pour les fans fidèles de Wallace & Gromit, il s'agit d'une véritable réalisation : après avoir vu les personnages à l'écran pendant des décennies, ils auront désormais l'occasion de pénétrer dans leur monde et de jouer un rôle actif dans cette nouvelle histoire. Pour ceux qui ne connaissent pas les personnages, c'est le moyen ultime de les découvrir, ainsi que l'humour et les pitreries qui les ont rendus si populaires. »



Antoine Cayrol et Arnaud Colinart, producteurs et cofondateurs d'Atlas V ont déclaré : « Atlas V a pour objectif de travailler avec des IP de renom, afin d'avoir plus d'impact sur le public et de toucher plus de personnes. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'apporter l'univers de Wallace & Gromit au divertissement spatial avec cette incroyable équipe d'esprits créatifs. Ce fut un défi pour nous tous de nous réunir pour atteindre le niveau d'attentes et de normes qu'exige une telle propriété intellectuelle, mais nous sommes convaincus que les fans de Wallace & Gromit et la communauté VR vivront d'incroyables aventures immersives en interagissant avec ces deux personnages tant appréciés. »



Ryan Thomas, producteur chez Meta, a déclaré : « Meta était certainement enthousiaste à l'idée de s'associer à Aardman, de renommée mondiale, et à la talentueuse équipe d'Atlas V sur cette propriété intellectuelle mondialement reconnue. L'idée d'interagir et d'être dans la même pièce que ces personnages bien-aimés que j'ai regardés en grandissant évoque un sentiment de nostalgie et d'émerveillement que nous savons que les propriétaires de Meta Quest 2 apprécieront. Et pour les utilisateurs qui ne connaissent pas cette franchise, nous sommes ravis de leur faire découvrir ce monde merveilleux et plein d'humour à travers une expérience immersive VR visuellement impressionnante, pleine d'esprit et innovante. »

Le stop motion et l'esthétique cartoon de la licence semble également parfaitement adaptés pour le Meta Quest 2 qui reste bien trop souvent mis à rude épreuve avec des graphismes plus réalistes. Espérons que le jeu soit aussi beau qu'immersif et qu'il nous propose une jouabilité digne de ce nom.



