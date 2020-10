TEST de l'Oculus Quest 2 : notre avis sur l'Elite Strap, le serre-tête ergonomique optionnel

Alors que tous les précédents modèles Oculus proposaient des systèmes de fixation rigides, l'Oculus Quest 2 est livré en standard avec une sangle souple qui fait débat auprès des futurs acheteurs tant ce genre de fixation n'a pas été une réussite sur d'autres casques comme le HTC Vive, pour n'en citer qu'un. Pour autant, comme nous l'expliquons dans notre test du Quest 2, celle-ci est efficace et nous n'avons rien trouvé à lui reprocher d'autre que sa couleur qui la rend potentiellement salissante. Pour autant, même si celle-ci fait bien son travail, Facebook propose, dans sa liste des accessoires officiels, deux serre-têtes rigides l'Elite Strap pour Quest 2 et l'Elite Strap pour Quest 2 avec batterie. Le premier, qui fait l'objet de ce test, est vendu à 49 €, tandis que celui avec la batterie - que nous testerons à réception, est vendu en pack avec la housse de transport à 139 €.



L'Elite Strap monté et la sangle originale en loose...

L'Elite Strap est livré dans une boîte au look similaire à celle du casque, avec un carton ouvertement recyclable et une surboîte sur fond blanc, deux photos, de beaux logos Oculus, des informations en quatre langues et un From Facebook discret sur le devant. À l'intérieur, une notice illustrée - très claire - pour le démontage de la sangle originale et le montage de celle-ci. Cette opération est réellement simple et la seule vraie difficulté est d'oser tirer sur les clips latéraux pour les décrocher. C'est solide, cela passe sans problème, mais l'appréhension - totalement injustifiée au final - et la peur de tout casser est quand même là. Bref, une fois cette opération effectuée, il est temps de mettre le tout sur son crâne en mettant bien le repose-tête à l'arrière de ce dernier et le casque sur ses yeux. L'ajustement de l'arceau se fait via la molette arrière (comme pour le PS VR ou l'Oculus Rift S) qui permet de bien serrer l'ensemble sur sa tête facilement et efficacement. La sangle au-dessus du crâne doit être ajustée au mieux pour empêcher le casque de bouger vers le bas. Une fois bien en place, il faut le reconnaître, le casque ne bouge pas d'un poil et il est vraiment très confortable à porter et les quelques grammes supplémentaires ne se font en aucun cas ressentir. De longues sessions de jeux - pour plus de trois heures, prévoyez une batterie externe - peuvent être envisagées sans craindre d'inconfort. Cela dit, tout ceci est valable si vous supportez bien la sensation de serrage autour de votre tête qui est plus marquée, bien sûr, qu'avec la sangle de base. Enfin, si vous êtes du genre à regarder des films sur votre canapé ou allongé sur votre lit avec la tête sur l'oreiller, la partie arrière de l'Elite Strap risque de vous gêner un peu par son épaisseur. Nous nous y sommes finalement assez rapidement habitués, mais la sangle, dans ce cas précis, marque un petit point.



Deux clips, une sangle et hop, le tour est joué !

En conclusion, même si la sangle originale fait parfaitement son job et permet, elle aussi, de jouer de longues heures sans réel inconfort, il faut bien admettre que l'Elite Strap monte le confort d'un cran, voire deux, et que la rigidité donnée à l'ensemble est particulièrement agréable. Le système de serrage, couplé au repose-tête arrière très confortable, permet un ajustement au millimètre fort appréciable. Enfin, ce n'est pas négligeable pour les geeks que nous sommes, il est quand même plus beau avec son serre-tête rigide. En revanche, il est clair que si votre budget est un peu serré, ne vous sentez pas pressé, vous pouvez sans hésitation programmer son acquisition ultérieurement, l'Oculus Quest 2 et sa sangle de base sauront vous amuser sans problème en attendant l'opportunité d'achat.

Les plus Facile à monter et démonter

Donne une rigidité à l'ensemble très agréable

Ajustement à la molette efficace

Repose-tête arrière confortable

Tellement moins salissant que la sangle originale Les moins Peut gêner certains par le principe de serrage

Cerclage gênant lors de la vision de vidéos sur canapé ou lit

Notation Verdict 17 20