TEST Propagation: Hotel Paradise, que vaut la version Meta Quest 2 et Pro ?

Habitué aux titres de qualité, les développeurs de WanadevStudio ont décidé de s’éloigner du genre qui leur a permis de se faire un nom, l’arcade VR, et se sont tournés vers le survival horror qui sied si bien à la réalité virtuelle et son immersion totale. Dans Propagation: Paradise Hotel, nous y incarnons une jeune barmaid, Emily Diaz, retranchée dans les cuisines d’un hôtel infesté de zombies et autres créatures abominables. Quand nous captons un message inespéré de notre sœur jumelle, nous n’hésitons pas et nous lançons à sa recherche au péril de notre vie. Le jeu se veut un fin mélange d’exploration, d’infiltration, d’action et de résolutions d’énigmes. Nous avons décidé de retourner dans cet édifice terrifiant et d’affronter nos peurs encore une fois pour vous livrer nos impressions sur l'édition Meta Quest 2 et Pro.

Un portage de grande qualité où les concessions visuelles n’enlèvent rien à l’attrait du jeu ni à son côté cauchemardesque.

La version autonome du titre n’a pas grand-chose à envier à son ainée et, hormis quelques concessions graphiques évidentes vu le manque de puissance de nos casques standalone, les deux jeux restent assez proches. Comme vous pouvez le voir sur notre photo comparative, nous avons principalement remarqué un manque de finesse et de netteté sur les personnages. En ce qui concerne les objets environnants, quand ils sont totalement modélisés et détaillés dans la version PC VR, sur Quest, ils laissent place à des textures plus basiques déposées sur des modèles 3D plus simples.

La narration est toujours bien présente, le gameplay ne varie pas d’un iota et l’ambiance reste bien angoissante. Si le rendu visuel de l’environnement et des personnages est un cran en dessous de la version PC VR, il faut malgré tout saluer le travail du studio, car pour de la VR autonome le niveau est très qualitatif. Bien évidemment, dans ce genre de productions immersives, les graphismes ne font pas tout et l’atmosphère générale contribue énormément au sentiment d’inquiétude, ce qui est le cas ici. Petite différence notable malgré tout, un seul niveau de difficulté contre quatre pour la version PC. Le temps nécessaire pour terminer le jeu est quant à lui identique dans les deux versions et avoisine les cinq heures à six heures. Pour finir, notez que les temps de chargement sont un poil longuets.

En définitive, malgré des altérités visuelles d'une plateforme à une autre, l'expérience reste inchangée. En d'autres termes, la version Meta Quest 2 et Pro de Propagation: Paradise Hotel est à la hauteur de nos attentes. Elle est parvenue à nous faire stresser et sursauter aussi bien que l’avait fait le titre tournant sur PC, c’est dire combien la formule est efficace. Si vous ne possédez pas d'ordinateur adapté à la VR ou si vous préférez opter pour plus de liberté, cette production est faite pour vous.

