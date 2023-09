PSVR 2 : aurez-vous le cran de réserver ? Propagation Paradise Hotel arrive bientôt !

Déjà sorti (et testé par nos soins) en mai dernier sur PCVR, Pico et Meta Quest 2 & Pro, c'est au tour de la version PSVR 2 de Propagation : Paradise Hotel de voir le jour (ou la nuit pour le coup), juste à temps pour Halloween.

Le studio Wannadev sort sa première expérience solo, après avoir régalé en PCVR avec Propagation, une expérience multijoueur gratuite (seul le mode coopération est payant). Fort de son expérience et en toute confiance, le studio français embraye avec son survival horror : Propagation Paradise Hotel.

Vous incarnez Emily, votre mission sera de tenter de survivre dans un hôtel infesté de zombies, en espérant retrouver votre sœur jumelle, Ashley. Si le genre horrifique sied bien au public PlayStation, gageons que les spécificités du PSVR 2 soient correctement exploités, notamment l'OLED, les retours haptiques et une définition digne de ce nom.

Le jeu est prévu pour sortir en octobre, sans plus de précisions. La concurrence sera rude puisque Madison VR, Phasmophobia, The 7Th Guest VR ainsi que Ghostbusters : Rise of the Ghost Lord sortiront au même moment !

