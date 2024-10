436 millions de dollars d’entrées pour les produits d’investissement crypto alors que les spéculations sur une baisse des taux augmentent

Le marché des crypto-monnaies influence considérablement leur utilisation pour les transactions dans tous les domaines. Ceci est encore plus vrai dans une industrie où leur usage est devenu intensif comme celle des jeux d’argent en ligne et des transferts de fonds à l’international. Les joueurs sont par exemple attirés par le casino crypto en ligne, car il leur offre l’anonymat, la rapidité des paiements et les frais réduits sur les transactions.

La création de nouveaux ETF prouve bien que le marché, mais aussi l’industrie des crypto-monnaies ,mûrit, attirant de nouveaux utilisateurs férus de technologie. Cependant, on ne sait pas encore comment les modifications des taux d’intérêt par la banque centrale américaine pourraient affecter les portefeuilles des utilisateurs finaux.

Pour James Butterfill, responsable de la recherche chez CoinShares, cette augmentation des flux entrants de capitaux observée vers la fin de la semaine est due aux commentaires de l’ancien président de la Fed de New York, Bill Dudley. Ce dernier laissait entendre qu’il y aurait une baisse potentielle des taux d’intérêt de 50 points de base le 18 septembre.

« Une baisse de 50 points de base cadrerait également bien avec la prochaine série de projections économiques des responsables de la Fed, qu'ils publieront cette semaine. Les marchés s'attendent à une réduction totale d'au moins 100 points de base d'ici la fin 2024 », a écrit Dudley dans une chronique pour Bloomberg.

Les volumes d’échanges des ETFs ont conservé leur stabilité à 8 milliards de dollars la semaine dernière, malgré la nouvelle massive de capitaux. Pourtant, depuis ce début d’année, la moyenne est de 14,2 milliards de dollars. Néanmoins, grâce à cet afflux, les États-Unis conservent le leadership au niveau régional avec 416 millions de dollars d'afflux. La Suisse et l'Allemagne arrivent suivent avec des contributions à hauteur de 27 millions et 10,6 millions de dollars respectivement.

Bitcoin confirme sa domination sur le marché

Sans surprise, le Bitcoin a attiré plus de capitaux que tous les autres, engloutissant d’ailleurs les 436 millions de dollars d’entrées. Il inverse ainsi une tendance de sorties de capitaux qui durait déjà depuis dix jours et avait vu partir 1,18 milliard de dollars. Par contre, les produits à court terme de Bitcoin ont connu 8,5 millions de dollars de sorties de capitaux après trois semaines consécutives d'entrées.

Le marché d’Ethereum, lui, n’a pas pu inverser le flux de capitaux et a enregistré des sorties à hauteur de 19 millions de dollars. Cette tendance est motivée par « des inquiétudes concernant la rentabilité de niveau 1 après Dencun ». Pendant ce temps, Solana reste sur une pente positive, enregistrant sa quatrième semaine consécutive d'afflux de capitaux d’un montant total de 3,8 millions de dollars. Dans le secteur de la Blockchain en général, les actions d’entreprises liées ont également connu une hausse, avec 105 millions de dollars d'afflux. Selon les données, le lancement de plusieurs nouveaux ETF aux États-Unis explique cet afflux de capitaux.

Il y a quelques semaines seulement, le marché du Bitcoin a connu une terrible baisse du volume d’échange qui avait ainsi chuté de 68 %. Il est passé de 68 470 BTC à 21 742 BTC, et les sorties ayant chuté de 65 %, passant de 65 847 BTC à 22 802 BTC début septembre.