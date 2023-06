Among Us : une improbable série animée annoncée par CBS, de gros noms de l'animation sur le projet

Vous le savez bien, les projets d'adaptation de jeux vidéo sont de plus en plus nombreux, avec plus ou moins de réussite, et souvent de longs temps d'attente avant de vraiment découvrir le résultat. Presque toutes les licences les plus populaires sont en train d'y passer, y compris les plus surprenantes, comme le rapporte Variety cette semaine.

Le site rapporte en effet que CBS Studios travaille sur une série animée dans l'univers d'Among Us, le célèbre jeu multijoueur avec des imposteurs devant tuer des membres d'équipage dans un vaisseau spatial. L'information a été confirmée par les développeurs d'Innersloth, et la production a été confiée à CBS Eye Animation, jeune studio à qui nous devons Star Trek: Lower Decks, The Harper House et Star Trek: Prodigy. Il travaillera avec le showrunner Owen Dennis (Infinity Train) et le studio d'animation Titmouse (Big Mouse, Agent Elvis).

Le scénario sera à priori directement basé sur l'univers du jeu, mais nous ne savons pas encore s'il s'inspirera seulement des extraterrestres métamorphes qui veulent déguster du crewmate sans se faire repérer, ou aussi du gameplay, avec suspicion entre joueurs, phases de discussion pour trouver les assassins et plus encore. Nous ne savons pas non plus encore quel diffuseur proposera cette série animée Among Us, mais Paramount+, qui fait partie de la galaxie CBS, serait le choix le plus logique.

Lire aussi : TGA 2022 : Among Us, le nouveau mode tendu Hide n Seek dévoilé, et très bientôt disponible