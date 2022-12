TGA 2022 : Among Us, le nouveau mode tendu Hide n Seek dévoilé, et très bientôt disponible

Plutôt que de proposer de nouveaux costumes, des rôles inédits ou même une map avec des défis originaux, la prochaine mise à jour d'Among Us va carrément introduire un nouveau mode. Il s'appelle Hide n Seek et apporte un petit twist qui va tout changer à nos parties de Loups-garous de Thiercelieux dans l'espace.

Dans ce mode, les Imposteurs ne sont plus cachés, mais agissent à visage découvert en pourchassant les Crewmates avec leur immense et monstrueuse bouche ouverte. Les Imposteurs, qui courent à priori plus vite que leurs futures victimes, devront éliminer tous leurs adversaires, tandis que les gentils spationautes tenteront de fuir et remplir leurs tâches pour faire défiler le compte à rebours plus rapidement.

Voilà qui devrait lieu à des parties tendues, et d'ici très peu de temps : Hide n Seek sera lancé sur toutes les plateformes à partir de ce 9 décembre.

