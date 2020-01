BON PLAN VPN avec l'abonnement annuel à -64 % chez PureVPN (accès aux jeux et bêtas géolocalisés, anonymat, sécurité...)

Les gamers s'intéressent de plus en plus aux différents services de VPN, que ce soit pour un besoin d'anonymat, de sécurité des données ou encore pour une question de géoblocage. PureVPN est l'un des principaux acteurs du domaine du VPN et la promotion du jour devrait vous intéresser.

PureVPN propose en effet actuellement une promotion de 64 % sur son plan annuel proposé à seulement 3,50 € par mois au lieu de 9,60 €, soit 42 € à l'année.

Pour rappel, un VPN est un réseau privé virtuel qui permet d'assurer la sécurité des connexions à Internet. Il vous protège également de manière très efficace contre les piratages informatiques sur les réseaux Wi-Fi publics.

Mais le point le plus intéressant concerne le domaine des jeux vidéo. Effectivement un VPN va vous permettre également de vous géolocaliser n'importe où dans le monde. Une option qui s'avère très pratique à l'heure où de nombreux jeux vidéo ne sont pas disponibles en France, comme c'est souvent le cas pour les bêtas de jeux qui vont bientôt faire leur apparition.

Utiliser le VPN pour changer de régions lors de l'achat de vos jeux fera croire à la plateforme que vous avez déménagé dans cet endroit et vous pourrez donc bénéficier de jeux à prix réduit, ou tout simplement non commercialisés dans votre pays. Le principe est le même pour télécharger la bêta anticipée d'un jeu américain ou japonais. D'un pays à l'autre, des jeux très populaires peuvent être totalement différents, par exemple Fortnite en Chine est différent du jeu dans le reste du monde.

Une autre utilisation du VPN dans le secteur du jeu vidéo est le débit de connexion. Très important dans des jeux exclusivement en ligne comme PUBG ou League of Legends, le débit de connexion peut être la cause de défaites dans vos parties. Il arrive que des fournisseurs d'accès à Internet restreignent la connexion des utilisateurs qui consomment une trop grande quantité de trafic. Avec PureVPN vous contournerez facilement ces étranglements et tout cela sans même vous en rendre compte.

Le dernier avantage du VPN est qu'il conserve votre identité secrète pendant que vous jouez. Il arrive, malheureusement, que certains joueurs récupèrent votre adresse IP pour se venger de ce que vous leur avez fait dans le monde virtuel. Cela ne pourra pas arriver avec un bon VPN qui masquera votre adresse IP pour ne pas que des individus s'en servent.

Le plan annuel de PureVPN comprend une connexion possible sur 5 appareils en simultanés. Leur application fonctionne sur Windows, Mac, Android, iOS et Linux. Vous pourrez vous connecter à plus de 140 pays grâce aux nombreux serveurs disponibles. Enfin, dans le cas où vous n'êtes pas satisfait, vous bénéficiez de 31 jours pour vous faire rembourser !

Alors, n'hésitez pas à profiter de l'offre promotionnelle de PureVPN.