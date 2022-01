Le casque gaming EKSA E900 Pro à moins de 30 € (antibruit, mousse à mémoire de forme...)

Le EKSA E900 Pro est un casque audio destiné aux gamers avec des fonctionnalités d'un haut de gamme, mais proposé actuellement en promotion à moins de 30 € !

Il s'agit d'un casque filaire qui intègre une prise Jack et une autre USB lui permettant ainsi d'être compatible avec le plus grand nombre de périphériques (PS5, Xbox Series, PC...). Il offre un son surround 7.1 3D pour une immersion intensive dans les jeux et localiser avec précision l’origine d'un son.

Signalons que son micro est détachable et dispose d'une technologie antibruit unidirectionnelle de haute sensibilité permettant de réduire les bruits de fond ambiants et donc à vos interlocuteurs de vous entendre parfaitement. Il possède également un bouton physique permettant de couper le son.

Au niveau du confort, primordial pour un casque gaming, le EKSA E900 Pro dispose de coussinets aérés à mémoire de forme et d'un bandeau réglable, idéal pour de longues journées de jeu. Il possède une structure en métal, pour une durée de vie augmentée.

Enfin, le design est à noter, avec des touches de lumière. Le casque est également livré avec de nombreux adaptateurs et un sac de rangement.

Vous pourrez trouver actuellement le casque EKSA E900 Pro à 44 € sur le site officiel avec le code EKSAYUKY10 au lieu de 49 € prix officiel, mais l'offre la plus intéressante est chez Amazon à seulement 28 € !