CINEMA : Alien: Romulus spoile dans sa nouvelle bande-annonce

La franchise Alien va se poursuivre avec un nouveau film, produit par Ridley Scott et réalisé par Fede Álvarez (le Evil Dead de 2013, Don't Breathe : La Maison des ténèbres). Après un teaser qui savait faire monter la tension, la 20th Century Fox partage aujourd'hui une nouvelle bande-annonce d'Alien: Romulus qui en dit beaucoup trop.

Eh oui, en deux minutes de vidéo, la bande-annonce arrive à nous spoiler deux attaques de Facehuggers, ces petites bêtes qui pondent dans le ventre de leur victime avant de donner naissance à des Xénomorphes. Pas très sympathique pour les futurs spectateurs qui auraient aimé découvrir ces attaques au cinéma, mais le mal est fait. Alien: Romulus suivra pour rappel un groupe de jeunes colonisateurs s'aventurant sur une station spatiale abandonnée, croisant le chemin d'une menace bien connue d'Ellen Ripley (qui, à ce moment-là, doit dormir paisiblement dans un caisson de biostase après avoir éliminé son premier Xénomorphe). Au casting, nous retrouverons Cailee Spaeny (Civil War), David Jonsson (Un meurtre est-il facile ? D'après Agatha Christie), Archie Renaux (Shadow and Bone : La Saga Grisha), Isabela Merced (Dora et la Cité perdue), Spike Fearn (Aftersun) et Aileen Wu.

Alien: Romulus sortira au cinéma le 14 août 2024. D'ici là, vous pouvez retrouver Alien, le huitième passager en Édition du 40ème Anniversaire Blu-ray 4K Ultra HD à partir de 14,22 € sur Amazon et Fnac.