CINEMA : Deadpool 3, le prochain film officialisé et daté par une vidéo cocasse de Ryan Reynolds, Hugh Jackman sera de retour en Wolverine !

Ryan Reynolds est un acteur bien à part, reconnu pour son humour, encore plus depuis 2009 et son rôle de Deadpool dans X-Men Origins: Wolverine puis en 2016 et 2018 dans Deadpool et sa suite du côté de la 20th Century Fox. Depuis cette époque, il a d'ailleurs une chaîne YouTube, où il est d'abord apparu sous l'apparence de l'anti-héros servant d'alter ego à Wade Wilson avant d'également s'en servir pour promouvoir ses différents projets tels que Détective Pikachu ou Free Guy. Comme vous le savez aussi, Disney a racheté cette entité désormais connue sous l'intitulé 20th Century Studios, récupérant ainsi les X-Men et Deadpool sous son giron. Pour autant, un projet de film Deadpool 3 est bel et bien en gestation depuis la fin d'année 2019, dont la classification restera Rated R aux États-Unis selon Kevin Feige, donc avec le même niveau de violence et vulgarité auquel nous avons été habitués jusqu'à présent. Pourtant, il n'en était fait aucune mention cet été durant les annonces de la Comic-Con de San Diego concernant le MCU et encore moins lors de la D23 Expo tout récemment. Une volonté de créer la surprise en jouant sur le côté décalé de l'officialisation en bonne et due forme ? Peut-être. Ce qui est sûr, c'est qu'elle vient d'avoir lieu.

C'est donc du côté de la chaîne de Ryan Reynolds et sur ses réseaux sociaux que la vidéo ci-dessus a été postée, au titre évocateur « Deadpool Update » nous indiquant directement que nous allions avoir des nouvelles du projet. L'acteur y évoque donc le fait d'avoir manqué la D23 Expo et la volonté de faire de l'entrée de Deadpool dans le MCU quelque chose de spécial. L'humour est évidemment présent, notamment avec ce passage où il tape un manuscrit sur une vieille machine à écrire en portant le costume de son personnage, qui a bien vécu. Bon, pas sûr que se vider une bouteille de gin dans une tasse à café Deadpool aide (un petit placement de produit personnel ne peut pas faire de mal en revanche).

La chute est savoureuse puisqu'il déclare ne rien avoir comme idée, enfin sauf une, à savoir faire jouer à Hugh Jackman le rôle de Wolverine une dernière fois, avec l'acteur australien apparaissant alors à l'arrière du cadre l'air de rien et répondant par l'affirmative. C'est ensuite sur fond de I Will Always Love You de Whitney Houston que la magie opère avec un « Coming Hughn » reprenant la police d'écriture de la licence puis le logo de Deadpool se faisant violemment lacéré par les griffes en adamantium du mutant. Un vrai coup de génie pour officialiser Deadpool 3 tout en simplicité. Vous noterez également qu'en activant les sous-titres, les paroles changent quelque peu, le « You » étant remplacé par « Hugh ». C'est décidément l'amour fou entre les deux acteurs et leurs personnages à l'écran !

Mieux encore, Deadpool 3 est d'ores et déjà daté au vendredi 6 septembre 2024 en Amérique du Nord. Vous l'aurez compris, le premier long-métrage de la Phase 6 du Marvel Cinematic Universe ne sera finalement pas Fantastic Four, mais Deadpool 3. Reste à savoir de quelle manière Wade Wilson finira par atterrir sur la Terre 616 (son nom dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui a introduit les Incursions dans le MCU) et si l'Arme X le suivra, car il est difficile d'imaginer Marvel Studios se passer de Ryan Reynolds dans le rôle à l'avenir.

Et en parlant du dernier Doctor Strange, en plus d'introduire une version de Charles Xavier jouée par Patrick Stewart, le film avait offert aux fans ce qu'ils désiraient, à savoir John Krasinski en tant que Reed Richards aka Mister Fantastic. Eh bien, ce dernier a réagi dans la foulée à l'annonce avec tout d'abord « Wait… is this our movie? » ce qui se traduit par « Attendez… est-ce notre film ? » avant que Shawn Levy ne lui rétorque qu'il est entièrement à lui, confirmant ainsi être le réalisateur comme le voulaient les rumeurs.

Sorry JK, this one’s all mine. https://t.co/3ahAxjnZG6 — Shawn Levy (@ShawnLevyDirect) September 27, 2022

Mais ne vous affolez pas, cela ne veut absolument pas dire que John Krasinski reprendra son rôle du super-héros élastique dans le Fantastic Four de Matt Shakman, bien que rien ne soit impossible. En effet, il sera à l'affiche en 2024 d'un film baptisé If dans lequel joue également Ryan Reynolds, d'où ce trait d'humour.

À part ça, le coffret Blu-ray regroupant Deadpool 1 et 2 est vendu 17,39 € sur Amazon.