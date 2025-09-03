CINEMA : un film Call of Duty annoncé !

Un film Call of Duty en préparation





Call of Duty est sans doute la franchise de jeux vidéo la plus populaire au monde, les FPS d'Activision se vendent par millions tous les ans et pourtant, elle n'a jamais été adaptée au cinéma. Ces derniers jours, une rumeur enflait : une grosse société de production s'intéresserait à la licence CoD pour la porter sur le grand écran. Une rumeur désormais confirmée.

Call of Duty bientôt au cinéma





Activision annonce un accord avec Paramount afin de « donner vie à l'univers emblématique de Call of Duty sur grand écran ». Paramount va ainsi développer, produire et distribuer un film Call of Duty live action, « conçu pour ravir ses nombreux fans à travers le monde en reprenant les éléments emblématiques de la série culte, tout en élargissant audacieusement la franchise à un tout nouveau public ». Il ne devrait donc pas s'agir d'une adaptation stricte d'un jeu déjà existante, mais d'un film d'action dans l'esprit de la licence CoD. Activision et Paramount « s'engagent à respecter la richesse narrative et le style distinctif de la licence, promettant une expérience authentique et passionnante tant pour les fans de longue date que pour les nouveaux venus ». Rob Kostich, président d'Activision, déclare :

Tout au long de son histoire, Call of Duty a captivé notre imagination avec des scènes d'action incroyables et des histoires intenses qui ont rassemblé des millions de personnes à travers le monde, et notre volonté de créer des jeux Call of Duty exceptionnels reste inébranlable. Avec Paramount, nous avons trouvé un partenaire fantastique avec lequel nous allons collaborer pour transposer cette action viscérale et époustouflante sur grand écran dans un moment cinématographique déterminant. Le film rendra hommage et développera ce qui a fait le succès de cette franchise, et nous sommes impatients de nous lancer dans cette aventure. Notre objectif commun est très simple : créer une expérience cinématographique inoubliable que notre communauté adorera et qui enthousiasmera et inspirera de nouveaux fans de la franchise.

De gros chiffres pour Call of Duty





Au passage, Activision bombe le torse en rappelant quelques chiffres : Call of Duty est la série de jeux vidéo la plus vendue aux États-Unis depuis 16 années consécutives et compte 500 millions d'exemplaires vendus. Autant dire que Paramount compte attirer de nombreux spectateurs avec cette adaptation.

Pour l'instant, il faut se contenter de cette annonce, Paramount va désormais devoir trouver de scénaristes, un réalisateur et des comédiens avant de lancer le tournage. De son côté, la saga CoD va se poursuivre dans quelques semaines avec Call of Duty: Black Ops 7, disponible en précommande à 59,90 € chez Leclerc.