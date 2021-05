CINEMA : Jungle Cruise, nouveau trailer palpitant pour la grande aventure de Disney avec The Rock et Emily Blunt

À la poursuite de demain, Le Manoir hanté et les 999 Fantômes et Pirates des Caraïbes ont une chose en commun : ils sont adaptés d'attractions des parcs Disneyland. Le géant du divertissement va bientôt récidiver avec Jungle Cruise, un long-métrage d'aventure avec Emily Blunt et Dwayne « The Rock » Johnson dans les rôles titres, inspiré d'une structure qui existe dans 4 parcs de la marque, mais pas à Marne-la-Vallée.

Bande-annonce VOSTFR

Il aurait dû sortir l'été dernier, mais le COVID-19 a rebattu les cartes de tout le calendrier de la société de production. Après plusieurs reports, sa date de sortie est donc annoncée pour le 30 juillet au cinéma et en Premier Access payant sur Disney+ aux États-Unis, et dès le 28 juillet en France, exclusivement en salles. Nous avons déjà pu visionner plusieurs trailers à l'époque, mais histoire de nous remettre les idées au clair, une bande-annonce inédite vient d'être diffusée.

Le scénario n'a pas changé : direction l'Amazonie avec le matelot bodybuildé Frank Wolff et l'intrépide chercheuse Dr. Lily Houghton, qui va embarquer sur son rafiot La Quila pour trouver un arbre ancestral aux propriétés de guérison mystiques. Pour tenter de changer l'histoire de la médecine et peut-être même sauver l'humanité, ce duo va faire face à de nombreux dangers, et aussi des forces surnaturelles.

Bande-annonce VF

Réalisé par Jaume Collet-Serra (Instinct de survie, Non-Stop), Jungle Cruise met aussi en scène Edgar Ramírez, Jack Whitehall, Jesse Plemons et Paul Giamatti.

