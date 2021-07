Comment économiser sur son équipement de gaming ?

Le gaming peut être un passe-temps coûteux. Avec des consoles coûtant plusieurs centaines d’euros et un choix de jeux pouvant se chiffrer par milliers, il n'est pas difficile d’investir une somme considérable dans votre passion. Mais la bonne nouvelle est que vous n’avez pas besoin de casser votre tirelire pour être un gamer qui se respecte. Les conseils que nous allons vous partager dans cet article vous permettront d'économiser beaucoup d’argent et de profiter d’une expérience 5 étoiles, sans vous ruiner !

1. Achetez des jeux d'occasion



C'est une évidence si vous êtes équipé d’une console qui lit les disques, mais cela peut faire une énorme différence et vous permettre d’économiser entre 10 à 20 euros sur chaque titre. Pour les jeux qui sont sortis depuis un certain temps, vous pourriez économiser encore plus.

De nombreux magasins physiques et en ligne vendent des jeux vidéo d'occasion, mais la plupart du temps, ils ne coûtent que quelques euros de moins que leur version neuve, en particulier pour les titres récemment sortis. Des plateformes comme eBay, Amazon et LeBonCoin sont de bien meilleurs endroits pour rechercher des jeux d'occasion. Vous pouvez également essayer d'autres méthodes comme Facebook Marketplace.

Acheter des jeux d’occasion demande cependant un peu de patience, puisque vous ne pourrez pas toujours vous procurer les titres les plus récents. Mais cette patience sera récompensée par un solde bien plus élevé sur votre compte à la fin du mois.



2. Vendez vos anciens jeux





Après avoir acheté et joué à un jeu d'occasion, vous pouvez encore plus amortir votre investissement en le revendant. C’est aussi un bon moyen de permettre à d’autres gamers de votre communauté d'économiser sur leur passion.

Les mêmes endroits où vous achetez des jeux d'occasion sont également d'excellents endroits pour les revendre. Ne soyez pas trop gourmand et acceptez de proposer un prix qui peut être inférieur à celui auquel vous l’avez acheté.





3. Soyez à la recherche des meilleurs packs et promotions les plus généreuses



Étant donné que les constructeurs proposent toujours une version mise à jour ou améliorée d'une console, ils ont tendance à baisser le prix des précédents modèles, ce qui est une bonne nouvelle puisque les jeux vidéo compatibles avec ces consoles seront également moins chers.

La plupart du temps, les magasins proposent diverses promotions pour pousser les ventes de consoles, de PC et de jeux vidéo. Ils peuvent proposer des offres groupées, par exemple. Vous bénéficierez d’un prix réduit pour l’achat d’une console et d’un ou plusieurs jeux en même temps. Certaines enseignes offrent même des titres lorsque vous achetez votre console ou votre PC à un certain prix.

Quelle que soit la solution que vous comptez privilégier, prenez le temps de comparer les offres de grandes enseignes comme la Fnac ou Darty. Si nous prenons l’exemple de la PlayStation 4, les quelques minutes que vous aurez pris à en comparer le prix sur les catalogues des deux enseignes vous feront économiser 30 euros puisque, selon la plateforme cataloguemate.fr, elle coûte 330 € chez Darty et seulement 299 € à la Fnac.



4. Profitez des jeux gratuits offerts avec votre abonnement



PlayStation Plus et Xbox Live Gold proposent des jeux gratuits chaque mois avec leur service d'abonnement. Si vous vous êtes abonné à ces derniers pour accéder aux jeux multijoueurs, c'est un avantage supplémentaire à côté duquel vous ne devriez pas passer.

Ces 4 astuces devraient vous permettre de jouer à petit prix. Si elles impliquent le plus souvent de ronger votre frein avant de pouvoir mettre la main sur les titres les plus récents, c’est aussi un bon moyen de découvrir des pépites et des jeux certes moins connus, mais tout aussi fun !