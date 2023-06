GTA Online : comment obtenir de l’argent ? Voici ce qu’il faut savoir !

Dans GTA Online, avoir quelques dollars en poche est essentiel pour obtenir tout un tas de choses amusantes dans le jeu, et de nombreux joueurs sont constamment à la recherche de nouvelles façons de gagner de l'argent. En tant que nouveau venu dans cet univers, vous vous posez certainement la question de comment avoir rapidement une bourse pleine. Alors certes, pour les impatients, vous pouvez sortir la carte bleue et obtenir une recharge Transcash en ligne pour faire vos achats sur internet afin de vous procurer une carte prépayée en toute sécurité. Cependant il existe d’autres méthodes, in-game, pour gonfler vos caisses sans prise de tête et sans dépenser un seul centime.

Ainsi, Gamerficial a partagé quelques astuces intéressantes et, surtout, à ne pas négliger. Tout d’abord, il y a les Stash Houses, des missions à réaliser facilement où le but est de piller des cachettes. Pas de panique, il n’y a rien de redondant, les défis sont assez amusants à achever.

Vous avez ensuite la campagne « Los Santos Drug Wars », un DLC qui inclut 6 objectifs rapportant chacun dans les 30 000 dollars. Nos amis stipulent en plus :

Cette campagne offre aux joueurs une expérience passionnante et lucrative à vivre en solo. En accomplissant les missions, vous débloquerez une nouvelle activité, le laboratoire d'acide, qui vous permettra de gagner 100 000 $ en quelques heures seulement. Vous pouvez également réduire le temps de fabrication de l'acide en utilisant une amélioration quotidienne qui gère la vitesse. Lorsque le laboratoire d'acide est entièrement amélioré, la vente d'un chargement complet d'acide permet d’obtenir 335 200 $.

Et pour finir, vous avez l’île Cayo Perico et vous allez faire le plus gros braquage de votre vie dans un monde virtuel. À la clé ? Des millions de dollars. Le seul point noir au tableau, c’est que vous ne pouvez pas vous y rendre comme ça, les mains dans les poches. Il faut avoir un statut bien précis, possédez un Penthouse et tout un tas d’autres choses. Pour le coup, plusieurs guides existent sur la Toile pour que vous réalisiez ce hold-up en tout facilité.

Vous avez donc les bases, vous savez dorénavant ce qu’il vous reste à faire pour devenir rapidement riche dans GTA Online.